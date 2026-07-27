Карьерный тест-драйв для школьников

В республике начал работу профориентационный форум «Профессии будущего»

Фото: Динар Фатыхов

В Билярске на базе палаточного лагеря «Сэлэт» начал работу республиканский молодежный профориентационный форум «Профессии будущего». Более 600 учащихся 9—11-х классов приехали посмотреть на профессии изнутри, пройти мастер-классы и пообщаться с работодателями и вузами — от энергетики до IT, чтобы увереннее ориентироваться в мире профессий и сделать верный шаг в выборе. Форум задуман как точка входа в карьеру и кадровый резерв для промышленного развития республики. Один из партнеров форума — ГК ТАИФ в лице энергетической компании АО «ТГК‑16». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Площадка прямого диалога

Форум «Профессии будущего» — это платформа живого общения молодежи с работодателями и вузами. В программе — пленарные сессии, карьерный маркет, мастер-классы от предприятий, разработка проектов и профориентационные треки: энергетика, агро, экология, IT, производство и сервис.

Форум включает в себя уникальные форматы взаимодействия компаний и вузов с детьми — от профигр до живых диалогов с топ‑менеджерами, которые помогают формировать будущих специалистов еще со школьной скамьи.

После теории ребятам предложили самим нарисовать схемы ТЭЦ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сгореть, чтобы зажечь»

В числе партнеров форума — энергетическая компания АО «ТГК‑16». В минувшие выходные участников посетил руководитель направления АСУТП ТГК‑16 Андрей Воропаев. Его профориентационный трек носил название «Сгореть, чтобы зажечь».

Спикер вместе с ребятами в живой беседе шаг за шагом разобрал, как ТЭЦ превращает природный газ в электро— и теплоэнергию: на входе — топливо, на выходе — свет и тепло.

После теории ребятам предложили самим нарисовать схемы ТЭЦ. Разделившись на команды, они с азартом взялись за дело. Вооружившись свежими знаниями и подключив фантазию, участники на ватмане изобразили «ТЭЦ будущего». Спикер мягко направлял группы, указывал на упущенные звенья технологической цепочки, помогал выстроить логику процессов. В итоге все справились с задачей, довели проекты до целостной концепции и получили от наставника искренние слова похвалы — за внимание к деталям, командную работу и интерес к делу.

Участников посетил руководитель направления АСУТП ТГК‑16 Андрей Воропаев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Даже короткий вводный фильм про устройство ТЭЦ вызвал у ребят живой отклик. Визуальные впечатления начали соединяться с техническим пониманием — это здорово. Видно, что у молодежи проявляется склонность к техническим специальностям. При должной работе педагогов и наставников из них вырастут хорошие инженеры и достойные сотрудники, в том числе нашей компании, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» Андрей Воропаев.

Завершая встречу, спикер призвал и самих школьников присмотреться к техническим направлениям:

— Производство энергии — бизнес навсегда. Момент, когда она перестанет быть нужна, не наступит — напротив, спрос будет только расти. Поэтому рекомендую присмотреться к техническим вузам и инженерным направлениям — технологические компетенции востребованы всегда, — отметил он.

Школьники расходились воодушевленными: интерес к энергетике явно зажегся. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Школьники расходились воодушевленными: интерес к энергетике явно зажегся.

— Мне понравилось, что нам предложили самим нарисовать схему ТЭЦ и помогали разбирать ошибки. Мы показали процесс: пар приводит в движение турбину, а та — генератор. Работали командами, никого не обошли вниманием — каждого похвалили, — поделился впечатлениями Самуэль Кохин. Он идет в девятый класс, с будущей профессией еще не определился, но не исключает, что это может быть и энергетика.

— Было интересно исследовать, как устроена ТЭЦ. Теперь понимаю, как мы получаем электричество. Мы полностью нарисовали технологическую цепочку. В целом мне все очень понравилось, всех отметили за старания, — рассказал еще один участник форума — Андрей Контуров.

Диляра Ахметзянова: «Форум заряжает и вдохновляет на новые достижения». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Форум заряжает и вдохновляет на новые достижения»

В рамках партнерства ТГК-16 также направила на форум в качестве участников детей сотрудников: 27 ребят отдыхают, получают новые знания и пробуют разные направления.

Юные участники отмечают, что находят новых друзей, узнают много полезной информации, а главное — получают возможность осознанного выбора профессии.

— Давно хотелось попасть в лагерь «Сэлэт». Очень рада и благодарна ТГК-16 за предоставленную возможность. Форум дает возможность получить много ярких впечатлений, новых знакомств. Это, правда, очень заряжает и вдохновляет на новые достижения. Форум мне также помогает определиться с тем, куда я могу двигаться после школы. Особенно интересно было узнать много нового про энергетику, потому что эта сфера для моей семьи очень знакомая, — рассказала Диляра Ахметзянова.

В рамках партнерства ТГК-16 также направила на форум в качестве участников детей сотрудников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разделяет ее восторг и Альяна Ариткулова:

— Мне здесь нравится все: и тематика, и дружественная атмосфера, всегда помогут, к каждому найдут подход. Свою профессиональную деятельность я хочу связать с архитектурой, но здесь с интересом узнаю и про другие направления.

— Здесь интересные лаборатории: мы вот буквально недавно собирали модели энергосистемы. Жаль, не попала на лекцию, которую вел папа, хотелось послушать и его выступление. Но программа такая насыщенная, что невозможно все охватить, — отметила Ксения Воропаева.

Ксения Воропаева: «Программа такая насыщенная, что невозможно все охватить». Реклама АО «ТГК-16». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Амалия Мирзамахмутова приехала из Нижнекамска. В ее семье оба родителя — энергетики. Сама же она еще в поиске себя.

— Форум очень полезный для школьников. Информации много, каждый найдет, что по душе. Мне все нравится, — поделилась она впечатлениями.

Впереди у ребят — новые треки и встречи с наставниками. Форум продлится до 29 июля. Но уже можно сказать: профориентация в формате практики и диалога работает. Школьники получили первые профессиональные впечатления и контакты, а вузы и компании — эффективную площадку для взаимодействия.