Границу между Татарстаном и Удмуртией внесли в ЕГРН

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан и Удмуртия уточнили административные границы, данные внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртии.



Общая протяженность границы составила 813 км. Все зарегистрированные границы между субъектами отображаются на Публичной кадастровой карте.

Специалисты Татарстана и Удмуртии вели работу по этому вопросу более 2 лет, отметила руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте в ЕГРН внесли границу Татарстана с Ульяновской областью. Ее протяженность — 380,9 километра. В июле в ЕГРН внесли сведения о границе между Татарстаном и Чувашией (протяженность — 554,62 километра), а еще с Кировской областью (протяженность — 228 километров).



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Маргарита Головатенко