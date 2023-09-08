Марат Хуснуллин: открыто более половины трассы М-12 от Москвы до Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С учетом открытого участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область) открыто более половины автодороги «Восток» от Москвы до Казани, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



— Сегодня мы открываем такую прекрасную дорогу, которая с учетом ранее введенного участка 415 км — это больше половины всей трассы до Казани, — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что в 2024 году построят связку с Башкортостаном, Пермским краем и Екатеринбургом:

— Дальше идем в сторону Тюмени. И всю дорогу, всю трассу «Россия» до Владивостока мы где-то местами расширяем, где-то строим новые участки, обходы городов, и у нас в пятилетнем плане все это предусмотрено.

Сегодня президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса. В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.

Проезд по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей будет стоить 2,8 тысячи рублей без учета скидки, для грузовых авто цена составит 6 тысяч рублей, сообщил замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев.



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Маргарита Головатенко