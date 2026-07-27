Въездной турпоток в Россию сократился почти на 20% за полгода

Это худший показатель с 2021 года

Фото: Мария Зверева

В первом полугодии 2026 года иностранные туристы совершили 2,99 млн поездок в Россию, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

— Это почти на 20% меньше год к году и худший результат с 2021 года, — передает информацию «Коммерсантъ».

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценивает снижение въездного потока на 15% год к году, отмечая, что летом спад стал глубже. Гендиректор «Тари Тура» Марина Левченко говорит о падении примерно на 20%.

Основные причины — военный конфликт на Ближнем Востоке и нестабильная работа российских аэропортов.

Дмитрий Печенкин

Основной объем прибытий формирует Китай — в прошлом году на него пришлось 50,8% всех поездок. На втором месте Саудовская Аравия с долей 4,6%, далее следуют Туркменистан, Турция, Германия и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что российский турбизнес ожидал рекордного прироста туристов из Китая по итогам 2026 года.

Вадим Вахрушев