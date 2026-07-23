От миллиардных контрактов до наблюдения: подрядчик Фонда ЖКХ РТ на грани краха

В «Консорциуме строительных компаний», чьи обязательства превысили активы на 840 млн, ввели процедуру банкротства

Фото: Реальное время

Казанский «Консорциум строительных компаний» (КСК), один из крупнейших подрядчиков Фонда ЖКХ Татарстана с портфелем госзаказов свыше 19 млрд рублей, оказался на пороге банкротства. В отношении компании ввели процедуру наблюдения сроком на четыре месяца. Триггером послужил долг перед структурой «КЭР‑Холдинга», который не погашался свыше трех месяцев. Теперь временному управляющему предстоит оценить, есть ли у подрядчика с падающей выручкой и долговой нагрузкой свыше 840 млн рублей шанс восстановить платежеспособность. Подробнее — в материале «Реального времени».

На КСК ввели наблюдение

В июле в отношении крупного подрядчика Фонда ЖКХ РТ — казанского ООО «Консорциум строительных компаний» — ввели процедуру наблюдения сроком на четыре месяца. Основанием послужило заявление «ТатНИПИэнергопрома» — проектной организации в составе «КЭР-Холдинга» Хафиса Махянова, одного из ведущих игроков на российском рынке инжиниринговых услуг.

Заявление подал «ТатНИПИэнергопром» — проектная организация в составе «КЭР-Холдинга» Хафиса Махянова. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Суд установил, что долг КСК по основному обязательству перед филиалом холдинга превышает 8,4 млн рублей и не погашался более трех месяцев, чего было достаточно для введения начальной процедуры банкротства. Временным управляющим утвержден Вакиль Абдрашитов, член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». Он должен изучить финансовое состояние КСК, выявить признаки преднамеренного или фиктивного банкротства и оценить, есть ли шанс восстановить платежеспособность компании. Свой отчет управляющий должен представить Арбитражному суду Татарстана 9 ноября.

В реестр требований кредиторов включили претензии «ТатНИПИэнергопрома» на сумму свыше 10,3 млн рублей, включая основной долг, проценты и госпошлину. Кроме того, в ЕФРСБ зафиксировано еще одно требование — от ООО «СФ Юлдаш» на сумму более 13,7 млн рублей. Всего в банкротном деле подрядчика Фонда ЖКХ РТ десять участников, включая московскую коллекторскую фирму «АйДи Коллект», службу единого заказчика Минстроя Чувашии, дагестанских и татарстанских налоговиков, Управление Росреестра по РТ и другие.

В июле в отношении крупного подрядчика Фонда ЖКХ РТ — казанского ООО «Консорциум строительных компаний» — ввели процедуру наблюдения сроком на четыре месяца. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поручитель по кредитам КСК — личная ответственность директора

В орбиту банкротных разбирательств компании попал ее руководитель и учредитель Марат Назмутдинов — как поручитель по двум крупным кредитным договорам, заключенным КСК с АО «КИВИ Банк» в феврале 2024 года.

Арбитражный суд Москвы еще в марте ввел в отношении Назмутдинова процедуру реструктуризации долгов. В третью очередь реестра требований кредиторов включены претензии ПКО «АйДи Коллект», получившего права требования по цессии от банка на сумму свыше 109,5 млн рублей основного долга плюс более полумиллиона рублей расходов на госпошлину. Финансовым управляющим предпринимателя назначен Антон Клочков, член Ассоциации СОАУ «Меркурий».

На практике передача долгов коллекторам и последующим кредиторам заметно ускоряет запуск банкротных процедур. Сейчас заявления на включение в реестр к Назмутдинову подали и другие банки: Сбер, ВТБ, «Реалист», а также «Дом.РФ Ипотечный Агент». Претензии предъявил и бывший учредитель КСК Дамир Сафин. Кроме того, экс-супруга Назмутдинова намерена взыскать с него алименты. Тем не менее пока самый большой долг предпринимателя перед московскими коллекторами.

На практике передача долгов коллекторам и последующим кредиторам заметно ускоряет запуск банкротных процедур. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Смена руководства и бизнес‑профиль КСК

На фоне финансовых проблем в компании произошла смена руководства. Как уже рассказывало «Реальное время», в октябре 2025 года в ООО «Консорциум строительных компаний» сменился директор: вместо Дмитрия Попова, возглавлявшего предприятие семь лет, компанию возглавил ее нынешний учредитель Марат Назмутдинов. Сам переход контроля над КСК к Назмутдинову произошел еще в декабре 2022 года, когда он сменил на посту основателя фирмы Дамира Сафина.

КСК позиционирует себя как многопрофильный строительный подрядчик. Компания занимается проектированием зданий и сооружений, гражданским и промышленным строительством, реконструкцией памятников истории и архитектуры, возведением спортивных, торговых объектов и транспортной инфраструктуры. Однако в 2024 году выручка КСК упала на 31% и составила 2,5 млрд рублей при чистой прибыли всего в 10 тысяч рублей, что уже тогда свидетельствовало о крайне низкой маржинальности бизнеса. В 2025-м долговая нагрузка компании превысила 840 млн рублей.

Прежний владелец и основатель КСК Дамир Сафин остается заметной фигурой в деловой и общественной среде. Он входит в Международную ассоциацию исламского бизнеса Марата Кабаева, состоит в Ассоциации предпринимателей‑мусульман России и в совете ее инвестиционно‑венчурного фонда. Шесть лет назад на инвестсовете Татарстана он презентовал проект халяльного торгового центра HalalGuideMall — многофункциональной площадки с торговой зоной, общепитом и фитнес‑пространством.

Прежний владелец и основатель КСК Дамир Сафин (крайний справа) остается заметной фигурой в деловой и общественной среде. скриншот сайта ДУМ РТ/dumrt.ru

Поток госзаказов иссяк к 2025 году

До проблем с кредиторами значительную часть выручки предприятия формировали госконтракты. Портфель госзаказов насчитывает около 80 договоров на общую сумму свыше 19 млрд рублей. Ключевой заказчик — Фонд ЖКХ Татарстана: только за последние пять лет КСК заработал на его подрядах 8,2 млрд рублей, а общий объем контрактов с фондом достигает 10,7 млрд рублей.

Значимым заказчиком для компании выступала и «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии. КСК оказал ей услуги на 1,3 млрд рублей. В соседней республике компания работала на объектах образования, здравоохранения и культурного наследия — в том числе бралась за строительство нового здания поликлиники Канашской ЦРБ и реставрацию «Дома правительства» в Чебоксарах. Однако оба этих контракта были расторгнуты заказчиком из‑за срыва графика работ, что уже тогда указывало на возможные проблемы с исполнением обязательств.

В 2024 году поток госзаказов у фирмы практически иссяк. В 2025-м КСК уже не заключал новых контрактов, а завершал два за пределами Татарстана: восстанавливал здание женской гимназии в Аткарске Саратовской области (стоимость — 50 млн рублей) и ремонтировал часть здания научно‑технологического корпуса в Лосино‑Петровском Московской области (около 200 млн рублей).

