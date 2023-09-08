ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на железной дороге в Крыму

ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на железной дороге в Крыму по заданию украинской разведки, сообщает RT.



— Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок, — сказано в заявлении.

Служба безопасности задержала жителя Севастополя 1978 года рождения, собиравшего данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России. Задержанный планировал теракт на объекте железнодорожного транспорта на полуострове.

В конце августа в Брянской области разгромили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций.

Сотрудники ФСБ России при взаимодействии с МВД и Росгвардией выявили 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников проводились в июне — июле этого года.

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Маргарита Головатенко