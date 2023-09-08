В Москве усилят безопасность здания полпредства Татарстана, потратив на это более 50 млн рублей

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», в Москве проведут капитальный ремонт здания полномочного представительства Татарстана за 50,4 млн рублей. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета, а завершить работы необходимо уже до 1 декабря.

Подрядчику предстоит полностью обновить защиту полпредства, заменив системы периметральной охраны и контроля доступа, а также установив новые камеры видеонаблюдения и пожарно-охранную сигнализацию. Вместе с этим исполнитель также должен будет провести в здание новую сеть Wi-Fi, системы отопления и кондиционирования.

Кроме того, на объекте заменят устаревшее лифтовое и серверное оборудование.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Татарстана».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, последний раз капремонт здания полпредства проводился не так давно — подрядчика искали в декабре 2021 года, а выполнялись работы до 24 июня 2022-го. Тогда из бюджета республики было выделено 22,8 млн рублей.

Исполнитель должен был обновить системы водоснабжения, отопления и канализации, покрытие полов, моечный комплекс, а также лифты. Кроме того, в контакт входила все та же установка камер видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

В 2019 году «Реальное время» также писало, что на услуги по эксплуатации зданий полномочного представительства Татарстана в Москве из регионального бюджета было выделено 2,1 млн рублей. В перечень работ входила эксплуатация инженерного оборудования и сетей двух объектов общей площадью 4 804,5 кв. метров, в том числе внутреннего водо- и электроснабжения, канализации, ливнестоков, вентиляции и др.

Отдельными требованиями заказчик указывал то, что при оказании услуг исполнителю запрещается применять токсичные, дурно и сильно пахнущие строительные материалы, курить и распивать спиртные напитки, слушать музыку без наушников, громко разговаривать и применять нецензурные выражения, а также вступать в пререкания с сотрудниками полпредства.

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Максим Кокунин