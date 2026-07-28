Проезд по улице Технической в Казани перекроют до 30 сентября

Ограничения вводятся для устройства приямков под горизонтально-направленное бурение

В Казани почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Технической. Проезжую часть перекроют на участке от улицы Нижнекамской до улицы Тихорецкой. Ограничения вводятся для устройства приямков под горизонтально-направленное бурение для трассы хозяйственно-бытовой канализации.

— Так, с 27 июля до 30 сентября проезжую часть перекроют на участке от ул. Нижнекамской до ул. Тихорецкой, — сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Казани с 31 июля по 2 августа изменится схема движения автобусов №22, 28 и 89.

Вадим Вахрушев