Проезд по улице Технической в Казани перекроют до 30 сентября
Ограничения вводятся для устройства приямков под горизонтально-направленное бурение
В Казани почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Технической. Проезжую часть перекроют на участке от улицы Нижнекамской до улицы Тихорецкой. Ограничения вводятся для устройства приямков под горизонтально-направленное бурение для трассы хозяйственно-бытовой канализации.
— Так, с 27 июля до 30 сентября проезжую часть перекроют на участке от ул. Нижнекамской до ул. Тихорецкой, — сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Ранее сообщалось, что в Казани с 31 июля по 2 августа изменится схема движения автобусов №22, 28 и 89.
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