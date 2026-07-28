Казань вошла в тройку городов-лидеров по числу абитуриентов
В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань
Минобрнауки России назвало города-лидеры по числу абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приемной кампании 2026 года.
— В топ-10 городов, в вузы которых поступают абитуриенты: Москва — 511 тыс. человек, Санкт-Петербург — 212 тыс. человек; Казань — 90 тыс. человек», — передает информацию ТАСС.
Замыкают десятку Екатеринбург (82 тыс. заявлений), Новосибирск (64 тыс.), Ростов-на-Дону (53 тыс.), Нижний Новгород (50 тыс.), Уфа (45 тыс.), Краснодар (45 тыс.) и Томск (40 тыс.)
Ранее в Минобрнауки напомнили, что прием заявлений в вузы на бюджетные места должен был завершится 25 июля.
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