Все детские площадки в России могут оборудовать тревожными кнопками и системами видеонаблюдения

МЧС России поддерживает инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) оснастить все российские детские площадки системами видеонаблюдения и тревожной кнопкой с экстренной связью со службой «112». Напомним, 2 сентября депутат направил письмо заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину с соответствующим предложением.

Чернышов предлагает разработать федеральную программу «Безопасный двор», в рамках которой на каждой детской площадке должен появиться комплекс в виде антивандальной конструкции с направленной на нее камерой видеонаблюдения и с освещением в темное время суток.



— Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ваше обращение по вопросу о возможности разработки и реализации поэтапной программы оснащения детских площадок и парковых зон страны системами видеонаблюдения и экстренной связи со службой »112» в пределах своих полномочий рассмотрено и поддерживается, — говорится в тексте ответного письма.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Как уточняет ТАСС, обязанности по исполнению приказа о реализации поддержанного предложения возлагаются на замминистра МЧС Анатолия Супруновского.

По словам Чернышова, начать реализацию проекта предлагают с Москвы как наиболее технологически развитого региона России. А в будущем «Безопасный двор» предлагается масштабировать на все регионы страны.



В 42 районах Татарстана в начале июня зафиксировали более 400 нарушений при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. На указанных объектах в республике неоднократно происходили различные происшествия. Например, в прошлом году на детской площадке в казанском «Салават купере» упал металлический тренажер.

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Илина Хакимова