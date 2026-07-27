Путин провел телефонный разговор с премьером Армении
Разговор прошел по инициативе армянской стороны
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
— Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз, — сообщает пресс-служба.
В ходе разговора стороны также затронули необходимость проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
Ранее, на встрече с депутатами Госдумы, Владимир Путин заявил, что экономика России занимает четвертое место в мире и первое в Европе.
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