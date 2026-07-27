Путин провел телефонный разговор с премьером Армении

Разговор прошел по инициативе армянской стороны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

— Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз, — сообщает пресс-служба.

В ходе разговора стороны также затронули необходимость проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

Ранее, на встрече с депутатами Госдумы, Владимир Путин заявил, что экономика России занимает четвертое место в мире и первое в Европе.

Вадим Вахрушев