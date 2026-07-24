«Татнефть» превращает отходы в реагент для повышения нефтедобычи

На мощностях ООО «ХимСервис» компания начала производить поверхностно-активные вещества из отходов собственного производства

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

Поскольку месторождения «Татнефти» разрабатываются уже очень давно, то компания использует современные способы повышения нефтеотдачи пластов. Для этого нужны реагенты — поверхностно-активные вещества. Недавно компания начала синтезировать их из отходов собственного производства. Это укладывается в концепцию замкнутого цикла, которую исповедует компания. Подробности — в материале «Реального времени».

Химические методы увеличения нефтеотдачи: зачем скважинам ПАВы?

Одним из главных вызовов компании «Татнефть» на сегодняшний день остается увеличение срока работы нефтяных скважин и повышение доли извлекаемой нефти из них. Ведь добыча на татарстанских месторождениях ведется уже более полувека, и нефтяные пласты уже довольно серьезно выработаны. Чтобы увеличить долю извлекаемой нефти, сегодня широко используются химические методы увеличения нефтеотдачи (ХМУН). Как комментирует директор Института «ТатНИПИнефть» Андрей Пименов, в планах компании внедрить эти методы абсолютно на всех скважинах. И если это удастся сделать, то коэффициент извлечения нефти вырастет как минимум на 6%.

— Совокупная дополнительная добыча нефти от ХМУН только по Ромашкинскому месторождению приближается к 200 миллионам тонн. Так что потенциал технологии огромный, — говорит специалист.

Среди химических технологий, позволяющих добывать из скважины трудноизвлекаемую нефть, особенно популярно сегодня ПАВ— и ПАВ-полимерное заводнение. В скважину последовательно закачивается специальный раствор поверхностно-активных веществ, который одновременно и улучшает проникновение влаги в пласт, и помогает выкачать оставшуюся в нем нефть. Таким образом запасы, которые до сих пор считались некондиционными, сегодня можно продолжать разрабатывать.

Эти методы «Татнефть» начала использовать еще в прошлом веке. 10 лет назад компания запланировала масштабировать этот процесс на крупные объемы. Однако при этом встает вопрос о том, где брать реактивы для изготовления растворов. Чтобы решить эту задачу, компания начала проект «Производство ПАВ и оказание сервисных услуг собственными силами «Татнефти». А для синтеза необходимых веществ используются отходы и стоки собственного производства. Всё по законам замкнутого цикла.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Не отходы, а сырье

С помощью ученых на мощностях ООО «ХимСервис» начали производить собственное поверхностно-активное вещество. Первая опытная партия синтезирована в марте, в апреле запустили производство, а сейчас раствор с этим ПАВом закачивают в скважины НГДУ «Елховнефть» и «Альметьевнефть» — идет оценка эффективности вещества.

Заместитель начальника цеха производства химии ООО «ХимСервис» Ренат Сафиулин рассказывает, что в качестве сырья используются в том числе и отходы производства. Компоненты загружаются в четыре реактора, размешиваются, а потом отстаиваются в специальных емкостях. Средняя часть получившегося «слоеного коктейля» — сульфомасса — и используется в дальнейшем производстве. Ее нейтрализуют щелочью, и получается поверхностно-активное вещество.

Партию ПАВ в 13—15 тонн можно синтезировать за двое с половиной суток. Раньше эти вещества закупали за рубежом.

Реклама. ПАО «Татнефть». предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Не только ПАВы, но и трубы

«Татнефть» в стремлении к максимальной автономности своих производственных процессов уже давно производит трубы на собственном предприятии (ООО «Татнефть-Пресскомпозит»). Это особенный продукт: труба выдерживает и высокие температуры, и агрессивные химические среды. Например, кислая сульфомасса при транспортировке по обычным трубопроводам неизбежно разъела бы их. Промышленные трубы «Татнефти» все это спокойно выдерживают. Процесс надежен и безопасен.

Руководитель проектного офиса по развитию ХМУН «ТатНИПИнефти» Алмаз Гайфуллин рассказывает, что производство уже стабильное, потоковое. ПАВ закачивается в накопители на Ромашкинском месторождении. Ученые тем временем следят за эффективностью получившегося состава, оптимизируют рецептуру и адаптируют технологию.

Впоследствии собственным ПАВом для повышения нефтеотдачи пластов планируют пользоваться по всем скважинам, которые разрабатывает «Татнефть». Инфраструктура уже создана, фундамент для масштабирования технологии есть. А значит, без внимания не останется ни одна, даже самая сложнодобываемая тонна нефти.

