Директор компании из Казани обвиняется в уклонении от уплаты НДС на 23 млн рублей

Дело направлено в Зеленодольский городской суд

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «КОГОРТА ТРАНС». Ему вменяют уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей.

— По версии следствия, с помощью фиктивных операций с 23 контрагентами он уклонился от уплаты НДС на сумму более 23 млн рублей, — сообщает прокуратура Татарстана.

Также он вывел из компании свыше 9 млн рублей через поддельные распоряжения о переводе денег. Свою вину он не признал.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинение в отношении 42-летнего жителя, который уклонялся от уплаты НДС на 244 млн рублей.



Вадим Вахрушев