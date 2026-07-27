Директор компании из Казани обвиняется в уклонении от уплаты НДС на 23 млн рублей
Дело направлено в Зеленодольский городской суд
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «КОГОРТА ТРАНС». Ему вменяют уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей.
— По версии следствия, с помощью фиктивных операций с 23 контрагентами он уклонился от уплаты НДС на сумму более 23 млн рублей, — сообщает прокуратура Татарстана.
Также он вывел из компании свыше 9 млн рублей через поддельные распоряжения о переводе денег. Свою вину он не признал.
Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинение в отношении 42-летнего жителя, который уклонялся от уплаты НДС на 244 млн рублей.
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