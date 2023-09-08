На «Госуслугах Татарстана» появится «Единый кабинет согласований»

На «Госуслугах Татарстана» создадут «Единый кабинет согласований», постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Кабмин республики постановил разработать функционал кабинета голосований для оптимизации сроков предоставления услуг.

Республиканскому Минцифры до 1 декабря поручено создать личные кабинеты для ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а еще для собственников объектов инженерной инфраструктуры. Главам районов Татарстана рекомендовано предоставлять услуги присоединения к сетям инженерной инфраструктуры в созданном кабинете.

В кабинет планируют интегрировать платформу с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности, чтобы оптимизировать услуги по предоставлению земельного участка в аренду.

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Маргарита Головатенко