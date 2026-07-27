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Численность Вооруженных сил РФ выросла до 2,426 млн человек

18:22, 27.07.2026

Указ также закрепляет создание военно-строительных подразделений

Численность Вооруженных сил РФ выросла до 2,426 млн человек
Фото: Артем Дергунов

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Общая штатная численность установлена в 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 — военнослужащие, — сказано в документе.

Это на 25 тыс. человек больше, чем было ранее. Документ вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Указ вводит изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений. Также зафиксирована предельная численность центрального аппарата Минобороны — 13 400 человек, включая 4 930 гражданских служащих.

Ранее подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области.

Вадим Вахрушев

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