Очевидцы: здание представительства КАМАЗа в Казани ремонтируют с нарушениями техники безопасности

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Ремонт здания представительства КАМАЗа в Казани по адресу: К. Маркса, 35 проходит с грубейшими нарушениями техники безопасности, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Они обратили внимание, что работники ходят по строительным лесам без страховки и ограждения, отсутствует спецодежда и необходимые средства индивидуальной защиты.

Остается открытым вопрос о проведении на объекте инструктажа и официального трудоустройства.

предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Как правило, в большинстве случаев травмирования или летальных случаев рабочих были нарушены требования безопасности и охраны труда.



Один из последних несчастных случаев в Татарстане произошел с 34-летним рабочим в Ютазинском районе. Мастер в составе выездной бригады занимался отключением электричества. В какой-то момент рядом с мужчиной упал провод, который был под напряжением. Рабочий получил удар током и спустя некоторое время скончался в больнице. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда».

В Мамадышском районе республики на сборочном пункте одного из предприятий погиб 45-летний рабочий — его придавило металлической конструкцией. Дело возбудили по статье о нарушениях правил безопасности.



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Маргарита Головатенко