Проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса для легковушек будет стоить 2,8 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проезд по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область) для легковых автомобилей будет стоить 2,8 тысячи рублей без учета скидки, для грузовых авто цена составит 6 тысяч рублей, сообщил журналистам замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев.



По его словам, у государственных компаний действует программа лояльности, которая дает водителям с транспондером T-pass скидку в 15%.

На участке дороги от Москвы до Арзамаса сейчас действуют четыре многофункциональные зоны сервиса (МФЗ), в которых водители могут заправить автомобиль, перекусить, принять душ и постирать белье. Функционируют шесть временных контейнерных комплексов для заправки, сообщает «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса. В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.

На М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до конца года появятся 14 многофункциональных зон (МФЗ). Открытие еще 16 многофункциональных зон запланировано на 2024 год.



В конце июня вице-премьер России сообщал, что трасса М-12 Москва — Казань готова более чем на 70 процентов. На трассе нанесут специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции.

Известно, что государственная компания «Российские автомобильные дороги» выделит 842,9 млн рублей на услуги по содержанию трассы М-12 в Татарстане. Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

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Маргарита Головатенко