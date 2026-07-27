В Казани построят детскую поликлинику в ЖК «Лето»

Учреждение на 300 посещений в день будет обслуживать жителей ЖК «Светлая долина» и «Седьмое небо»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2027—2030 годах планируется строительство детской поликлиники Центральной городской клинической больницы №18 на улице Анаса Тазетдинова в жилом комплексе «Лето». Об этом сообщил руководитель Управления здравоохранения города Ильназ Ахмадиев.

— Сейчас идет согласование техзадания на строительство. Проект уже готов — планируется привязать к местности уже реализованную проектную документацию поликлиники в ЖК «Волжские просторы», — рассказал Ахмадиев в интервью «Реальному времени».

Новое учреждение будет рассчитано на 300 посещений в день и должно обслуживать жителей ЖК «Светлая долина» и «Седьмое небо». Реализация проекта будет зависеть от решения вопроса финансирования, подчеркнул глава Горздрава. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вадим Вахрушев