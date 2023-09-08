Активы Volvo передали российскому инвестору

Активы шведского автоконцерна Volvo в России получит российский инвестор, сообщает «Интерфакс».



Минпромторг совместно с новым собственником определил отечественного партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна. Сейчас ведется работа для ее скорейшего перезапуска.

Ряд дочерних структур Volvo, в том числе и завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима.

Гендиректором завода Volvo Trucks стал партнер Кима и первый зампред правления принадлежащего бизнесмену «Экспобанка» Алексей Санников.

Марка Volvo с мая прошлого года находится в списке параллельного импорта. В марте в перечень вошли Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Isuzu.



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Маргарита Головатенко