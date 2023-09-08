Отвод сточных вод в Кировском районе обновят на полмиллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Кировском районе Казани обновят комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод. На эти цели из республиканского бюджета власти выделят полмиллиарда рублей. В число работ, которые необходимо выполнить до декабря текущего года, войдут валка деревьев, расчистка канав и даже ремонт канализационно-насосной станции. Что касается последнего, то подобных объектов в этой части города немного, а последний из них — КНС «Заречная» — был построен всего два года назад. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подрядчик займется ремонтом и очисткой имеющихся сооружений

Еще до ремонта станции подрядчику предстоит, как было сказано выше, провести комплекс работ по вырубке деревьев и кустарников. Взамен уничтоженных насаждений он должен будет провести компенсационное озеленение с благоустройством территории.

Речь идет о территории канализационно-насосной станции, где исполнитель также займется заменой ограждения.

Далее ему будет необходимо переместиться на сооружения, очистить дренажные системы и водоотводные канавы от илистых отложений, а также провести новые лежневые дороги. После выполнения всех этих работ будет начат ремонт самой станции, включающий в себя замену кровли, дверных и оконных блоков и другое.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для проведения ремонта подрядчик должен будет закупить ряд строительных материалов и оборудования, что уже также заложено в бюджет проекта. Утилизация отходов, полученных в ходе очистки дренажа, и остального строительного мусора также войдет в его обязанности. Однако, несмотря на все эти требования, наибольшая часть затрат все же предусмотрена на проведение строительно-монтажных работ, а именно 40% от всей суммы, или 220,5 миллиона рублей.

Последняя насосная станция появилась в Кировском районе Казани в 2021 году

Напомним, последняя канализационно-насосная станция Казани — «Заречная» — была построена и введена в эксплуатацию в марте 2021 года. Как рассказывал тогда генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, мощности КНС на первом этапе позволят обеспечить канализацией северную часть Казани — Кировский, Московский, Авиастроительный районы и часть Ново-Савиновского — практически половину города. На реализацию ее проекта предприятие потратило более 1,7 миллиарда рублей собственных средств.

На тот момент Минстрой России оценивал КНС «Заречная» как один из самых крупных реализованных инфраструктурных проектов. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, коммунальные службы мечтали о ней как минимум последние 25 лет. Задумывалась эта КНС еще в 1996-м, но на тот момент дело было даже не в деньгах, сложность гидротехнических работ не позволила реализовать эту стройку — не было технологий, говорил мэр.

Работа канализационно-насосной станции рассчитана на 50 лет. Основную массу КНС Казани, 38 объектов, ввели в эксплуатацию еще с 1952 по 1990 год. До 2000-го в городе построили 12 станций, в последующие 15 лет — еще 12, а с 2016 по 2020 год запустили девять объектов. Сейчас водоотведение в городе осуществляют 74 станции, пять из них — основные и транспортируют стоки непосредственно на очистные сооружения.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана также обновят очистные сооружения

Напомним, в июне сообщалось, что в пгт. Васильево Зеленодольского района Татарстана до конца ноября 2024 года рядом с уже существующими очистными сооружениями построят новые. На эти цели из бюджета республики выделили чуть более 351 миллиона рублей. Очистную инфраструктуру в этом месте реконструируют уже с 2019 года, масштабный проект реновации должен увеличить мощности обработки стоков с 8 до 32 тысяч куб. метров.

В 2020 году стало известно, что в Васильево полным ходом идет строительство очистных сооружений на общую сумму в 1 миллиард рублей. Система должна увеличить производительность до 12 тысяч кубометров в час, что стало бы первой ступенью к заявленным 32 тысячам. Необходимость технической модернизации возникла 5 лет назад из-за возраставшего объема суточных стоков, а также присоединения микрорайона «Салават купере».

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Что касается нового проекта, то он не предусматривает увеличения производительности. Согласно контракту, к уже существующим сооружениям пристроят:

здание гаража размерами в осях: 12 х 36 х 7,2 метра. Он предназначен для стоянки и технического обслуживания пяти грузовых автомашин;

усреднитель — заглубленная технологическая емкость для усреднения поступающих стоков по составу и расходу в течение суток;

КНС — подземное сооружение для подачи стоков на первую очередь очистных сооружений;

сливную станцию для приема жидких бытовых отходов и их транспортировки в систему канализации (50 куб. м/ч).

Объекты будут лишь помогать в работе всей системы. С их появлением не будет меняться ни расписание рабочих смен, ни штат сотрудников, которые отвечают за очистные сооружения.

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Максим Кокунин