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На ремонт горевшего Алафузовского театра в Казани направит почти 40 млн рублей

07:48, 08.09.2023
На ремонт горевшего Алафузовского театра в Казани направит почти 40 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На капитальный ремонт девяти объектов в Татарстане Главстрой республики выделит в общей сумме порядка 100,66 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

В списке объектов также находится и горевший казанский Алафузовский театр, в котором находится арт-резиденция «Созвездия-Йолдызлык». На предаварийные работы потратят 37,7 млн рублей.

Напомним, пожар произошел в столице Татарстана14 июля. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя пять часов. К тушению пожара привлекали 85 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания. Восстановительные работы должны быть проведены до 1 декабря этого года.

Также деньги на ремонт выделят следующим объектам:

  • спортзал «Факел» в Нижнекамске (23,8 млн рублей);
  • «Дом Мусы Джалиля» в Матюшино (1,7 млн рублей);
  • многоквартирный дом в поселке им. Кирова в Верхнеуслонском районе (3 млн рублей);
  • помещения для создания маневренного фонда на территории Печищ (2 млн рублей);
  • здание кабмина Татарстана в Казани (7,6 млн рублей);
  • здание казанского «Татарского института переподготовки кадров агробизнеса» на (5,6 млн рублей);
  • пункт проката с административным корпусом учебно-тренировочной базы «Алмаш» в поселке Красный Ключ (11,8 млн рублей — в сумму заложено и приобретение оборудования, мебели и инвентаря);
  • территория Успенско-Богородицкого монастыря на острове-град Свияжск (7,3 млн рублей).

В Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском, Высокогорском, Кукморском и Зеленодольском районах Татарстана планируется капитально отремонтировать 11 объектов культуры.

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Илина Хакимова
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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