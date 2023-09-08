На ремонт горевшего Алафузовского театра в Казани направит почти 40 млн рублей
На капитальный ремонт девяти объектов в Татарстане Главстрой республики выделит в общей сумме порядка 100,66 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.
В списке объектов также находится и горевший казанский Алафузовский театр, в котором находится арт-резиденция «Созвездия-Йолдызлык». На предаварийные работы потратят 37,7 млн рублей.
Напомним, пожар произошел в столице Татарстана14 июля. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя пять часов. К тушению пожара привлекали 85 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания. Восстановительные работы должны быть проведены до 1 декабря этого года.
Также деньги на ремонт выделят следующим объектам:
- спортзал «Факел» в Нижнекамске (23,8 млн рублей);
- «Дом Мусы Джалиля» в Матюшино (1,7 млн рублей);
- многоквартирный дом в поселке им. Кирова в Верхнеуслонском районе (3 млн рублей);
- помещения для создания маневренного фонда на территории Печищ (2 млн рублей);
- здание кабмина Татарстана в Казани (7,6 млн рублей);
- здание казанского «Татарского института переподготовки кадров агробизнеса» на (5,6 млн рублей);
- пункт проката с административным корпусом учебно-тренировочной базы «Алмаш» в поселке Красный Ключ (11,8 млн рублей — в сумму заложено и приобретение оборудования, мебели и инвентаря);
- территория Успенско-Богородицкого монастыря на острове-град Свияжск (7,3 млн рублей).
В Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском, Высокогорском, Кукморском и Зеленодольском районах Татарстана планируется капитально отремонтировать 11 объектов культуры.
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