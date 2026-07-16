Артем Батрак: «Вообще не понимаю, что происходит с «Ак Барсом» в это межсезонье»

Комментатор КХЛ ТВ — о перспективах Яшкина и Петана в «Шанхай Дрэгонс» и трансферной кампании «Ак Барса»

Фото: Реальное время

Сегодня «Ак Барс» официально объявил об уходе нападающего Дмитрия Яшкина. 33-летний форвард продолжит карьеру в «Шанхай Дрэгонс». Расстался ли Яшкин с мечтой выиграть Кубок Гагарина, перейдя в «Шанхай», и кем еще из экс-игроков казанской команды усилился китайский клуб из Петербурга — разбираемся вместе с комментатором КХЛ ТВ Артемом Батраком.

«С «Шанхаем» Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин не возьмет точно»

16 июля пресс-служба «Ак Барса» в своих социальных сетях официально объявила, что Дмитрий Яшкин покинул казанский клуб в связи с истечением срока действия контракта. То, что чешский нападающий не будет выступать в предстоящем сезоне КХЛ в столице Татарстана, стало известно еще в начале этой недели. Президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук на пресс-конференции в преддверии Матча года с участием звезд НХЛ объявил, что одной из главных сделок команды в межсезонье стал именно трансфер Дмитрия Яшкина.

Почему же 33-летний нападающий выбрал продолжением карьеры «Шанхай Дрэгонс»? Ведь за три года выступления в «Ак Барсе», как написал сам Яшкин в своих социальных сетях, Казань стала для него настоящим домом. Именно в столице Татарстана хоккеист встретил свою будущую супругу — Виолетту.

Все дело в финансовом предложении «Шанхай Дрэгонс», перебившем условия, которые предлагал Дмитрию Яшкину «Ак Барс». По данным нескольких инсайдеров, казанцы были готовы дать нападающему двухлетний контракт с зарплатой в 65 млн рублей за сезон. Ту же сумму изначально давали и «драконы».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понятно, что при равных материальных выгодах Яшкин остался бы в «Ак Барсе». Но чуть ли не в последний момент, когда сторона хоккеиста и казанский клуб фактически уже ударили по рукам, «Шанхай» увеличил свое предложение до 80 млн рублей. Разница в 15 млн для Дмитрия Яшкина оказалась определяющей, что несколько странно, так как летом «Ак Барс» уже выплатил хоккеистам основного состава по 20 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина.

В то же время и выбор Яшкина в пользу «Шанхая» понять логически можно. Во-первых, Дмитрий далеко не молод, ему 33 года, и ближайшие два-три сезона — это как раз то время, когда он еще может рассчитывать на солидные по деньгам контракты в КХЛ. Поэтому финансовый аспект всегда будет превалировать над актом верности и любви к клубу.

Во-вторых, роль в уходе Дмитрия Яшкина из «Ак Барса» мог сыграть и фактор Анвара Гатиятулина. По окончании финала Кубка Гагарина из раздевалки казанской команды в прессу просочились недовольные настроения отдельных игроков в адрес главного тренера. Не утверждаем, что одним из хоккеистов был точно Дмитрий Яшкин. Тем не менее нельзя отрицать, что по ходу сезона у нападающего были непростые отношения с Анваром Гатиятулиным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наставник «Ак Барса» периодически «воспитывал» форварда, отправляя того то в запас, то в третье звено. Плей-офф Яшкин провел непосредственно в третьем сочетании (в тройке с Григорием Денисенко и Михаилом Фисенко). Хотя Анвар Гатиятулин неоднократно подчеркивал на пресс-конференциях, что Дмитрий Яшкин адекватно принял роль хоккеиста нижних звеньев, самоотверженно играл и выполнял на льду много черновой работы. Тем не менее по амбициям и эго нападающего это ударило.

Вне сомнений, в «Шанхай Дрэгонс» Дмитрий Яшкин будет одной из главных звезд команды. Форвард прочно закрепится в топ-6 нападающих, будет правой рукой главного тренера Митча Лава при коммуникации с остальными хоккеистами.

Однако с мечтой выиграть Кубок Гагарина Дмитрию Яшкину придется, судя по всему, попрощаться, если он намерен надолго задержаться в составе «Шанхай Дрэгонс». С китайской командой нападающему вряд ли удастся поднять над головой главный трофей КХЛ. Так же считает эксперт «Реального времени» и комментатор телеканалов «Матч ТВ», КХЛ ТВ Артем Батрак.

— Не знаю, попрощался ли Яшкин с мечтой выиграть Кубок Гагарина. На его решение перейти в «Шанхай Дрэгонс» наверняка повлиял фактор хорошего города (Петербург), в переговорах клуб был, видимо, убедительнее. Но тем не менее, думаю, с «Шанхаем» Яшкин Кубок Гагарина не возьмет точно, — отметил Батрак.

«Ник Петан — легионер, который может усилить многие команды КХЛ»

Еще одним экс-игроком «Ак Барса», присоединившимся к «Шанхай Дрэгонс» этим летом, стал нападающий Николас Петан. 31-летний форвард выступал за казанскую команду в сезоне-2024/25, набрав в 60 матчах (с учетом плей-офф) 50 (13+37) очков.

Петан лихо ворвался в КХЛ, моментально став в первой половине осени одним из лидеров «Ак Барса». Канадец играл в первом звене на позиции центра вместе с Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым. В сентябре — октябре тройка считалась одной из сильнейших и самых результативных в лиге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но потом у Петана пошла череда травм, канадец выпал из основного состава. А когда возвращался на лед, то занимал место уже не центрального нападающего, а крайнего левого. На пресс-конференциях Анвар Гатиятулин признавался, что перевести на позицию «края» его просил сам Ник Петан, которому еще в Северной Америке было удобно выступать именно в этом амплуа.

После Нового года в сезоне-2024/25 нападающий серьезно просел по статистике. Ближе к весне появились разговоры в СМИ о депрессии Петана во время пребывания в Казани. Тренерский штаб «Ак Барса» даже несколько раз отпускал нападающего на родину во время сезона.

Не всегда был понятен характер травм Ника Петана, которые он иногда получал в «Ак Барсе» на ровном месте. Хоккеист оставил противоречивые впечатления у казанских болельщиков. Некоторые даже называли его в шутку «обманщиком» — за порой непрофессиональное отношение к игре. Впрочем, то, что Ник Петан — талантливый, мастеровитый легионер, никогда не подвергалось сомнению.

Поэтому не стоит удивляться, что после провального сезона в швейцарской «Амбри-Пиотте» нападающий легко нашел работу в КХЛ. По данным издания «Спорт-Экспресс», за один сезон в «Шанхай Дрэгонс» Петан заработает порядка 55 млн рублей.

— Ник Петан оставил впечатление довольно профессионального хоккеиста, который ерундой в чемпионате не занимался. Мог и черновую работу выполнить, не только солировать в атаке. Но в итоге полноценной звездой КХЛ не стал. По габаритам его можно, наверное, сравнивать с Джастином Азеведо, который тоже в «Ак Барсе» играл. На мой взгляд, Ник Петан — легионер, который может усилить многие команды КХЛ. То, что он возвращается в нашу лигу, — только плюс. У Петана большой уровень мастерства, если проследить его карьеру. Сейчас вопрос только в его форме и желании, с какими амбициями, настроем он возвращается в КХЛ, — охарактеризовал Ника Петана комментатор Артем Батрак.

«Честно говоря, вообще не понимаю, что происходит с «Ак Барсом» в это межсезонье»

До начала предсезонной подготовки у «Ак Барса» остается около двух недель, а других новичков, кроме Алексея Бывальцева, клуб больше не объявил. Да, по информации некоторых СМИ, менеджмент казанцев активно ведет трансфер Кевина Лабанка. Также «Ак Барс» — главный фаворит в борьбе за Георгия Меркулова, который возвращается в КХЛ из Северной Америки. Но это пока только слова, на деле игроки могут добраться до столицы Татарстана только ближе к сентябрю, как это случилось, например, в прошлом году с Григорием Денисенко. Хотя первые инсайды о его трансфере в «Ак Барс» появились еще в июле.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас казанский клуб предстает в откровенно разобранном виде. «Ак Барс» уже покинули Александр Барабанов, Илья Сафонов, Степан Фальковский, Илья Карпухин, Дмитрий Яшкин. Нет и малейшего понимания, будут ли достигнуты договоренности по новым контрактам с Артемом Галимовым, Григорием Денисенко, Тимуром Биляловым.

После столь успешного минувшего сезона, с выходом в финал Кубка Гагарина, руководство «Ак Барса» наверняка оптимистично настроено и на будущий хоккейный год. Но с учетом блеклой летней трансферной кампании казанцев к этой минуте возникает элементарный вопрос. С какими игроками Анвару Гатиятулину начинать регулярный чемпионат и быть при этом конкурентоспособным коллективом среди остальных грандов Восточной конференции?



— Честно говоря, вообще не понимаю, что происходит с «Ак Барсом» в это межсезонье. Потому что практически никаких новостей. Все как будто бы заморожено. Но работа должна вестись, иначе «Ак Барс» действительно растеряет как минимум на треть команду, с которой вышел в прошлом сезоне в финал Кубка Гагарина, — подытожил разговор с нашим изданием Артем Батрак.