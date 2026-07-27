В Татарстане приняли план по борьбе с буллингом в школах до 2030 года

Документ обязывает 10 ведомств работать по единым стандартам

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана утвердило дорожную карту по профилактике буллинга в школах, колледжах и детских коллективах на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ обязывает 10 ведомств работать по единым стандартам.

— К 2030 году доля школ и социальных учреждений, которые будут использовать медиативные практики (восстановительные встречи, примирительные программы), должна вырасти с 15 до 35%, — сказано в документе.

Число обученных специалистов по выявлению буллинга увеличится с 850 до 950 человек. За пять лет планируется провести не менее 350 тыс. профилактических мероприятий для детей, родителей и педагогов. Ответственные ведомства, включая минздрав, минтруда, МВД и прокуратуру, будут ежегодно отчитываться о ходе работы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в дорожной карте прописан мониторинг интернета: специалисты будут отслеживать мессенджеры и соцсети на наличие кибербуллинга. Планируется ежегодно выявлять и направлять на блокировку до 15,5 тыс. таких материалов. Кроме того, предусмотрено увеличение охвата детей дополнительным образованием с 80 до 84%.

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Вадим Вахрушев