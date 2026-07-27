Минус бриллиант и дом: суд Казани постановил взыскать активы Энгеля Фаттахова и Ко на 620 млн

При этом 178,6 тысячи рублей и одну иномарку суд постановил взыскать немедленно

Фото: Артем Дергунов

В Казани частично — на 620 млн рублей — удовлетворили иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к Энгелю Фаттахову, его супруге, сыну с женой и связанным лицам. Такое решение только что огласил Советский райсуд Казани, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

С учетом объема исковых требований на общую сумму 651 млн рублей резолютивная часть решения заняла несколько страниц.

В частности, судья Екатерина Шадрина отклонила требования о взыскании бриллианта и наличных в рублях и валюте, изъятых при обыске в доме Энгеля Фаттахова. А также не стала обращать взыскание на земли, здания, строения и сельхозтехнику ООО «Агрофирма «Чишма», ограничившись взысканием доли Фаттахова-старшего в данном ООО. Кроме того, суд не согласился с прокуратурой о взыскании в натуральном виде двухэтажного дома главного ответчика в Актаныше и постановил взыскать лишь 14 млн 641 тысячу рублей, потраченных, согласно экспертизе, на реконструкцию данного объекта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом суд постановил: немедленно взыскать денежные средства на общую сумму 178 млн 621 тысячи рублей в части удовлетворенных требований по уже отчужденному имуществу и установленной в процессе валютной выручки. Ее размер суд установил в 117 млн 589 тысяч рублей, тогда как прокуратура настаивала на 144 млн рублей, а защита указывала: в обороте находились менее 14 млн рублей.

Норму о немедленном исполнении суд применил и к отчуждению в натуре иномарки «Порше Кайен», которую за 7,91 млн рублей приобретал в 2023 году Фаттахов-младший.

Солидарно с сына и отца Фаттаховых суд постановил взыскать и уже упомянутую валютную выручку, и 3 млн 12 тысяч рублей за купленный в 2020-м «Мерседес-Бенц», а еще 225 тысяч рублей за отчужденный надел в Егорьевском поселении Лаишевского района.

Также обоим Фаттаховым солидарно с их племянником, двоюродным братом Радиком Хаертдиновым, предстоит выплатить 13 млн 138 тысяч за уже проданные в селе Усады Лаишевского района РТ земельные участки и дома — вероятно, суд согласился с позицией прокуратуры, что при их регистрации Хаертдинов выступал лишь номинальным собственником. Сам Хаертдинов эту версию подтверждал лишь на допросах в Следкоме, а в суде его представители заявляли: показания получены под давлением.

Солидарно с трех фигурантов — Фаттаховых и Ленара Нигматуллина — суд постановил взыскать 27 млн 630 тысяч рублей, эквивалент уже отчужденной квартиры и парковочного места в доме на улице Мусина, а также четырех участков в Егорьевском поселении.

В остальной части требований отказано. Стороны пока не решили, будут ли обжаловать такой результат антикоррупционного процесса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, самый крупный в истории Татарстана антикоррупционный иск к бывшему госслужащему — экс-министру образования — вице-премьеру РТ, экс-главе Актаныша Энгелю Фаттахову — был подан в августе 2025 года. В соответчиках — его жена, сын, сноха, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и бизнесмены Ленар Нигматуллин и Радик Хаертдинов, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним: начиная с силосных ям и коровников и заканчивая коттеджами, земельными участками, квартирами в Казани, Лаишевском районе и Актаныше, а также изъятыми при обыске в доме бывшего вице-премьера деньгами и бриллиантом в 0,04 карата.

Первоначально прокуратура просила изъять в натуре 60 объектов недвижимости и взыскать денежный эквивалент по 14 отчужденным зданиям, помещениям, участкам. Попали в иск и 29 единиц транспорта, включая тракторы, комбайны и иномарки премиум-класса. По результатам последних заседаний исковой перечень сократился на четыре позиции — из него исключили четыре физически утраченных объекта все в той же семейной агрофирме — телятник, склад, водонапорную башню и зерносклад. Но в ведомстве заметили — на общий размер суммы иска это не повлияет. Кроме того, прокуратура скорректировала позицию в части солидарного взыскания 225 тысяч рублей за реализованный третьему лицу участок в Егорьевском поселении Лаишевского района: представитель истца отказалась от взыскания этой суммы с предпринимателя Нигматуллина и попросила оставить в ответчиках по данному объекту Ильнара и Энгеля Фаттаховых.

В ходе судебного процесса, растянувшегося почти на год, защита неоднократно просила приостановить гражданское дело и дождаться результатов по уголовному. Его параллельно рассматривают в Мензелинском горсуде Татарстана в отношении бывшего вице-премьера Энгеля Фаттахова по серии коррупционных и должностных преступлений, в их числе — обвинение во взятке путем получения услуг и товаров в ходе реконструкции дома экс-чиновника и отчуждение активов ООО «Чишма» в пользу созданного ООО «Агрофирма «Чишма» Фаттаховых.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Суд раз за разом отказывал в приостановке гражданского дела, вероятно, разделяя позицию прокуратуры, что хоть объекты местами и пересекаются, но предмет доказывания не совпадает.

Сам Энгель Фаттахов в формате видео-конференц-связи поучаствовал в одном заседании по исковому делу, где заявил, что его богатство — это родная деревня, а дела против него сфабрикованы. Фаттахов-младший в финале процесса прислал развернутое обращение из Лондона, повествуя, что не возвращается на родину, опасаясь стать объектом давления на отца. Ильнар Фаттахов также отметил, что не согласен с тем, что законно нажитое считают коррупционным, но заявляет, что потерять его не боится — «знания и навыки не конфискуешь».