Президент обозначил три главных направления бюджета на 2027—2029 годы

Глава государства выступил перед депутатами Госдумы VIII созыва

Президент Владимир Путин назвал главные приоритеты бюджета на следующий трехлетний период. Выступая в Госдуме, он заявил, что в числе ключевых направлений — укрепление обороны страны, решение первоочередных социальных задач и поддержка ведущих отраслей экономики, крупных компаний, малого и среднего бизнеса.

— С укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, — сказал президент.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства.



Вадим Вахрушев