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Президент обозначил три главных направления бюджета на 2027—2029 годы

15:38, 27.07.2026

Глава государства выступил перед депутатами Госдумы VIII созыва

Президент обозначил три главных направления бюджета на 2027—2029 годы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин назвал главные приоритеты бюджета на следующий трехлетний период. Выступая в Госдуме, он заявил, что в числе ключевых направлений — укрепление обороны страны, решение первоочередных социальных задач и поддержка ведущих отраслей экономики, крупных компаний, малого и среднего бизнеса.

— С укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, — сказал президент.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства.

Вадим Вахрушев

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