ТПП предложила перенести эксперимент по обелению рынка персонала на 1 ноября

Бизнесу потребуется время на техническую подготовку

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Торгово-промышленная палата РФ поддержала проведение эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала, но предложила перенести его начало с 1 сентября на 1 ноября 2026 года. Об этом сообщил вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

— Такой механизм позволит снизить налоговые риски и сформировать более прозрачные и предсказуемые условия работы для добросовестных участников рынка, — передает слова Чубарова ТАСС.

По его словам, переход к новой модели потребует от бизнеса технической подготовки, отладки программного обеспечения и обновления договоров с аутсорсинговыми компаниями. В связи с этим бизнес предлагает также ограничить эксперимент на первом этапе Москвой и Московской областью.

Эксперимент предусмотрен приказом ФНС от 18 июня 2026 года. В его рамках заказчик привлекает стороннюю организацию для временного предоставления работников. Исполнителем может быть кадровое агентство, аутсорсинговая компания или аффилированная структура.

Ранее сообщалось, что 85% компаний Казани готовы трудоустроить родственников своих сотрудников.

Вадим Вахрушев