Экс-глава «Свея» отбивается от субсидиарки на 1 млрд рублей

Рашид Аитов оспаривает взыскание убытков и исключение фирмы из ЕГРЮЛ

Фото: Реальное время

Завтра суд в Самаре рассмотрит апелляцию скандального казанского застройщика Рашида Аитова с самыми проблемными долгостроями. Осужденный за обман дольщиков на 11 лет и досрочно вышедший на свободу экс-глава «Свея» оспаривает решение о своем привлечении к субсидиарной ответственности на сумму свыше 1 млрд рублей. В основе спора — противоречивые действия Аитова в период строительства проблемных домов и расчет убытков, причиненных кредиторам и дольщикам. Параллельно бизнесмен пытается возродить фирму «Стройдом», подробности — в материале «Реального времени».

От приговора до миллиардного иска

Дело о банкротстве строительной фирмы «Свей» Рашида Аитова тянется не первый год. В июле суд вновь продлил сроки конкурсного производства до 2 ноября, поскольку конкурсная масса еще формируется и продолжается реализация имущества должника. Процесс объединяет сразу несколько правовых плоскостей — уголовную, банкротную и гражданско‑правовую.

В 2018 году Московский райсуд Казани вынес приговор Аитову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что он создал «строительную пирамиду», продавая квартиры в домах, возводимых без надлежащих разрешений, и применяя схемы двойной продажи. Аитова посадили на 11 лет за обман 126 дольщиков с ущербом в 300 млн рублей, но затем смягчили наказание до 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Осужденный экс-депутат Казгордумы вышел на свободу досрочно в 2023 году.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Параллельно развивалось банкротное дело «Свея», признанного несостоятельным еще в 2011 году. К делу применили правила банкротства застройщиков, а в 2020 году конкурсный управляющий Андрей Урлуков подал заявление о привлечении Аитова к субсидиарной ответственности. Ключевым аргументом стали установленные приговором факты: Аитов фактически контролировал группу компаний, распоряжался деньгами дольщиков и организовывал строительство сверх разрешенных параметров. Например, при разрешении на 9‑этажный дом построил 18‑этажный, а квартиры на «лишних» этажах активно продавал.

Суды не сразу пришли к единому мнению. Сначала в удовлетворении заявления отказали, затем Арбитражный суд Поволжского округа отменил эти решения и направил спор на новое рассмотрение. В ноябре 2025 года Арбитражный суд РТ частично удовлетворил требования конкурсного управляющего и взыскал с Аитова более 1 млрд рублей убытков.

Как подсчитывали убытки — спорные цифры и позиции сторон

Сумма в 1 млрд рублей была детально рассчитана конкурсным управляющим «Свея» Андреем Урлуковым, который разложил убытки на несколько составляющих. В основу легли обязательства перед разными группами кредиторов. Во-первых, это задолженность перед участниками строительства, чьи требования передали в Фонд защиты прав дольщиков РТ. Во-вторых, долги перед теми покупателями квартир, кому не хватило жилья из‑за продаж «лишних» этажей. В-третьих — обязательства по договорам на нежилые помещения.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Ключевой эпизод, который существенно повлиял на итоговую сумму, — это строительство в ЖК «Золотая середина» 18‑этажного дома при разрешении лишь на 9 этажей. Квартиры с 9‑го по 18‑й этаж, а также в дополнительной секции были проданы, хотя юридически не могли существовать. Когда суд признал каркас дома самовольной постройкой и обязал снести лишние этажи, обязательства застройщика перед дольщиками изменились — вместо передачи жилья компания должна была вернуть деньги. Именно эти возвраты и легли в основу значительной части убытков.

При этом Рашид Аитов и его представители оспаривают и методику расчета, и саму правомерность привлечения к ответственности. Среди главных аргументов — пропуск срока исковой давности и указание на то, что реальными получателями денег были агентские структуры, в том числе «Маг Строй», «Росстройинвест» и их «дочки», а не сама фирма «Свей». По версии защиты, именно эти компании, а не Аитов лично должен отвечать за расходование средств.

Роль агентских схем и подконтрольных компаний

В центре разногласий — цепочка агентских и субагентских договоров, через которые шли продажи квартир и расчеты с подрядчиками. По данным конкурсного управляющего, деньги от дольщиков зачастую не попадали на счет «Свея», а оседали в подконтрольных его руководителю структурах. Эти средства затем шли на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе через взаимозачеты — подрядчикам передавали права на квартиры в счет оплаты работ.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Свидетельские показания, собранные в рамках уголовного дела, создают картину единой управленческой вертикали. Хотя формально директорами разных фирм числились разные люди, Московский райсуд установил, что фактическое руководство всеми компаниями осуществлял Аитов. На сотрудников оформляли договоры долевого участия, чтобы затем через уступки прав продавать квартиры конечным покупателям. Сами сотрудники при этом не платили за жилье и не получали выгоды, они выступали техническими звеньями схемы.

Для Арбитражного суда Татарстана эти показания стали важным доказательством контроля осужденного строителя над группой компаний и его прямого влияния на денежные потоки. При этом защита настаивает, что наличие агентских договоров само по себе не доказывает личную ответственность Аитова. По ее мнению, ответственность должна лежать на тех юрлицах, которые реально принимали деньги и заключали сделки.

Следующее заседание Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в Самаре в рамках этого спора пройдет 23 июля. До заседания Аитову предстоит представить позицию на отзыв конкурсного управляющего. Последний делает ставку на совокупность доказательств: вступивший в силу приговор по уголовному делу, показания свидетелей, документы о цепочках договоров и движении средств.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Исход апелляции может повлиять не только на взыскание 1 млрд рублей, но и на практику привлечения к субсидиарной ответственности в строительных банкротствах. Суды оценивают, насколько действия контролирующего лица выходили за пределы обычного предпринимательского риска и стали прямой причиной краха компании.

Аитов оспаривает исключение «Стройдома» из ЕГРЮЛ

Параллельно с апелляцией по миллиардному иску экс-глава «Свея» ведет еще одну тяжбу в татарстанском арбитраже. Предмет спора — законность исключения из ЕГРЮЛ его компании «Стройдом» (ОГРН 1051645002584). Рашид Аитов требует признать недействительным решение Межрайонной инспекции ФНС №18 по Татарстану от ноября 2019 года и отменить записи в реестре, а также обязать налоговую устранить нарушение.

Дело поступило в суд еще в декабре 2025-го, и с тех пор процесс движется с отложениями и привлечением новых участников. В качестве ответчика привлечена сама инспекция, третьим лицом — МРИ ФНС России №3.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Позже к делу подключили еще одно третье лицо — Реяза Фасахова, бывшего руководителя «Стройдома». В инфополе он засветился, когда баллотировался на выборах в Госсовет Татарстана в 2019 году. Однако ЦИК РТ снял его кандидатуру за сокрытие судимости. Фасахов был осужден по пункту «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и судимость погасил, но, как выдвиженец, был обязан указать в своем заявлении, что привлекался к уголовной ответственности.

Арбитражный суд РТ отложил рассмотрение заявления Аитова к налоговикам, чтобы известить третье лицо и получить письменные пояснения всех сторон. От застройщика требуют развернуто ответить на доводы ФНС о пропуске срока на обращение в суд.