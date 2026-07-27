Мэр Казани — про мусор в канализации: «Как люди умудряются смыть все это в унитаз?»

С начала года специалисты в Казани обработали 1,5 тысячи тонн мусора во время промывки канализационных коллекторов

Фото: Артем Дергунов

Горожане продолжают сбрасывать в унитазы разнообразный мусор, из извлеченного можно было бы создать целый музей. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин. Его слова прозвучали на «деловом понедельнике».

По данным из представленной презентации, с начала года специалисты МУП «Водоканал» в Казани обработали 1,5 тысячи тонн мусора во время промывки канализационных коллекторов.

Метшин отметил, что количество засоров снижается, однако МУП «Водоканал» по-прежнему фиксирует до 60 аварийных выездов в день. Градоначальник также призвал жителей более ответственно относиться к тому, что отправляется в канализацию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Там полноценный музей можно делать (из того, что смывают в унитаз, — прим. автора). Наши люди… Иногда просто поражаешься. Одно дело, если бы они приехали из какой-то тайги и никогда не видели человеческих условий, которые предоставляет комфортабельное жилье. Диву даешься, как люди умудряются смыть все это в унитаз? — недоумевал он.

В текущем году водоканал устранил 520 аварий, большинство из которых были устранены без необходимости отключения потребителей. Мэр подчеркнул, что жители часто не осознают масштаб работы, проводимой водоканалом и другими коммунальными службами, которые обеспечивают город водой, теплом и электричеством.

Ранее сообщалось, что «Водоканал» восстановил 3,8 км сетей за первое полугодие текущего года.

Никита Егоров