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Президент вручил орден спикеру Госдумы Вячеславу Володину

16:20, 27.07.2026

Глава государства вручил награду после итогового заседания Госдумы VIII созыва

Президент вручил орден спикеру Госдумы Вячеславу Володину
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд». Церемония прошла на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва.

— Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой, — сказал глава государства.

Ранее Вячеслав Володин был утвержден кандидатом в депутаты Госдумы от Саратовской области.

Вадим Вахрушев

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