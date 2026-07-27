Президент вручил орден спикеру Госдумы Вячеславу Володину
Глава государства вручил награду после итогового заседания Госдумы VIII созыва
Президент Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд». Церемония прошла на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва.
— Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой, — сказал глава государства.
Ранее Вячеслав Володин был утвержден кандидатом в депутаты Госдумы от Саратовской области.
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