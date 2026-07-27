«С Зеленским — никаких переговоров», спад в экономике и перегибы с «упрощенкой»

Госдума завершила работу VIII созыва, осенью стартуют очередные выборы депутатов

«Враг терпит поражение по всей линии фронта. Мы наступаем, именно поэтому киевский кровавый режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения. Мы должны этому противостоять», — объяснял сегодня причину налетов БПЛА спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительной сессии. Главным итогом работы российского парламента он назвал 100%-ное достижение национальных целей развития страны, устойчивость экономической системы к санкциям и плюрализм партийных фракций. Глава КПРФ ополчился на ЦБ из-за высокого «ключа», ЛДПР недовольна неравенством в развитии регионов, а глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать СВО в контртеррористическую операцию. Лидеры партий единодушны в том, что увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес оказалось ошибкой.

«Прозрения и собирания сил для победы»

Последнее перед парламентскими выборами пленарное заседание Госдумы прошло в формате форсайт-сессии. Лидеры всех думских фракций не просто подвели итоги пятилетней работы, но и представили сценарии развития страны в условиях специальной военной операции. Несмотря на различие в оценках, главы партий высказались за консолидацию сил в условиях военных действий на Украине, развязанных странами НАТО. Каждый из них выступил за победоносное завершение СВО. По их словам, главным оружием России в этом противостоянии остаются национальное единство, традиционные ценности и государственный суверенитет.

«Только суверенное государство может иметь будущее. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной», — заявил председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин. Он напомнил, что в отношении России действует 32 тысячи санкций. «Несмотря на желание разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены», — подчеркнул он. Затем лидеры фракций предложили меры с перспективой для продолжения СВО.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов открыл выступление, охарактеризовав последний созыв как «пятилетку войны*, прозрения и собирания сил для победы над фашизмом НАТО».

— То, что прозрение наступило, важно. Президент еще четыре года назад заявил, что капитализм зашел в тупик. А по сути, капитализм сходит с ума. Это видно по тем войнам, которые развязали страны НАТО. Они разрушают международное сотрудничество, которое сложилось после Великой Отечественной войны, — заявил он.

Достижениями пятилетки он назвал победу над COVID, выход страны на ежегодные темпы роста почти в 5%, устойчивость страны к международным санкциям.

«Потеря темпов — потеря пульса»

Угрозу для будущего он видит в замедлении экономических темпов. По его словам, в стране темпы производства рухнули с 5% до 0,4% и «продолжают сползать». Ослабевающая экономика не сможет выдержать длительную войну на истощение. «Война — это прежде всего война потенциалов. А длительная война — это война на истощение. В этих условиях страна может проиграть конкуренцию. А это означает поражение и на фронте», — предупредил он.

Причиной торможения являются неблагоприятные экономические условия — высокая ключевая ставка ЦБ и повышение налогообложения МСБ. «Когда ввели эту разрушительную ставку и вздули налоги, то разорили 70 000 малых предприятий», — сообщил Зюганов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для достижения победы в СВО партия власти должна поднять экономику в условиях войны, и это возможно, считает лидер коммунистов. «Ленин победил, не имея армии, но собрал 5 млн человек, отмобилизовав ресурсы. Сталин построил 9 тысяч заводов, и полуграмотная страна встретила 41-й год самой грамотной, с лучшим парком станков и лучшими командирами», — заявил он. По его словам, именно в годы Великой Отечественной войны атомщику Курчатову подчинили девять ведущих отраслей, а Королеву под космический проект доверили шесть ведущих ведомств. Ракетно-ядерный паритет до сих пор обеспечивает безопасность страны, подчеркнул он. «Потеря темпов — потеря пульса», — красноречиво высказался Зюганов.

«В Татарстане все ленинские места в идеальном состоянии»

Тут глава КПРФ не мог обойти вопрос сохранения исторической памяти и национальных традиций. «Мы только что провели великолепный праздник Уяв в Татарстане, благодарим Минниханова и его команду. Они все сделали, сохранили и лесное хозяйство, и управление, и единство истории и культуры. Все ленинские места в идеальном состоянии», — сообщил он.

Он раскритиковал тех, кто «продолжает забивать мавзолеи», тех, кому не хватило мужества вернуть Волгограду название Сталинград, а также тех, кто не хочет вернуть памятник Дзержинскому в Москве, чтобы усилить борьбу с коррупцией и преступностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

КПРФ озабочена сокращением численности населения в стране. За постсоветскую эпоху потеряли 31 млн человек, сообщил лидер коммунистов. «Это жуткое поражение. Численность продолжает убывать с огромной скоростью», — указал он, добавив, что рождаемость падает. «Впервые в этом году в Ленинградской области на одну женщину пришлось менее одного рождения, — сообщил Зюганов. — А для нормального воспроизводства необходимо, чтобы на одну женщину приходилось больше двух рождений».

СВО переименовать в контртеррористическую операцию, а богатым — налог на сверхдоходы

Спецоперация оказалась сквозной темой в речи лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. «С Зеленским не может быть никаких переговоров», — заявил он. Активизация атак на Россию происходит при поддержке западных стран, а сам украинский нацизм перешел к прямому террору. «Необходимо переименовать специальную военную операцию в контртеррористическую операцию. Главная задача — уничтожить лидеров террористов», — предложил он.

Глубокое социальное расслоение и несправедливость в налогообложении граждан — это то, что будет помехой для пробуждения чувства патриотизма, считает Миронов. В этой связи глава партии вновь озвучил идею ввести налог на сверхдоходы. «Сегодня работающие люди платят практически 40% своих доходов, тогда как владельцы предприятий получают дивиденды, уплачивая 13—15% с них, а страховые взносы не платят вообще. В прошлом году 12 российских миллиардеров получили в виде дивидендов больше триллиона рублей прибыли, и с этой суммы налог не уплачивался», — указал он.

«С какого перепугу, почему такой реверанс в пользу богатых? Подобной филантропии нет ни в одной уважающей себя стране», — рассуждал он. В качестве решения Миронов предложил установить единый страховой тариф в 30%.

Кроме того, он заявил о необходимости расширить границы подоходного налога для тех, кто получает более 50 млн рублей в месяц. Сейчас они платят НДФЛ по ставке 22% при стандартных 13%. «Сегодня есть государственные топ-менеджеры, которые получают десятки миллионов рублей в месяц. Что для них 22%? Ничто. Это ерунда», — уверен Миронов.

Лидер справороссов предложил увеличить ставку НДФЛ с 22% до 25% на доходы от 250 до 500 млн руб., а сверх этой суммы — до потолка в 35%.

Говоря об «упрощенке», он признал, что решение поднять налоги для МСП было ошибкой: «Мы неправильно сделали, подняв налоги для малого и среднего бизнеса. 249 тысяч малых и средних предприятий исчезли. Бюджет недосчитался, образовалась огромная дыра».

В заключение он предложил создать «новую модель» с тем, чтобы экономика в случае необходимости могла перейти на «военные рельсы». «Как было в годы Великой Отечественной войны. Надо быть к этому готовым и надо к этому стремиться. Именно государственные инвестиции в оборонный сектор позволили нам решать все эти проблемы», — сообщил он. Вероятно, эти вопросы будут решаться в следующем созыве Госдумы.

Поддержка бойцов СВО, контроль за тарифами ЖКХ и защита традиционных ценностей

Подвел черту обсуждениям спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, за пять лет было принято около 2 980 законов, 47,3% законопроектов были инициированы депутатами Госдумы. Приоритетами стали выполнение послания президента Федеральному собранию и достижение целей национального развития.

— В целях законодательного обеспечения СВО принято 183 закона. Это позволило сформировать систему, которую корректируем, исходя из вызовов времени. Защита участников специальной военной операции — это наша принципиальная позиция. Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Принято порядка 70 базовых законов, многие из которых инициированы депутатами, — сообщил он.

Отвечая на запросы граждан, Госдума усилила контроль за тарифами ЖКХ, наделила ФАС дополнительными полномочиями для пересмотра тарифов и повысила ответственность чиновников. Приняла решения по спасению «Почты России», обеспечила защиту граждан от коллекторов и наложила запрет на навязывание дополнительных платных услуг.

Запрет пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, смены пола, ответственность за демонстрацию в прямом эфире видео, содержащих насилие и унижения, он назвал спасением для общества.

— Это тоже запрет, да? Но на что запрет? На уничтожение наших граждан, населения нашей страны. Надо это тоже подчеркивать. А те, кто нам противостоит, совершенно очевидно, пытаются сделать все для того, чтобы дискредитировать эти решения, чтобы и дальше уничтожались наши ценности, а это значит уничтожение нашего народа. Поэтому мы должны здесь противостоять таким попыткам, — подчеркнул он.

«Россия! Путин! Победа!» — такими словами Вячеслав Володин завершил выступление. Зал его поддержал. «Партий много, Родина одна», — резюмировал он.

* Примечание редакции: военная спецоперация не является нападением, вторжением либо объявлением войны Украине.