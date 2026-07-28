Остались активы в Лондоне? Почему иск Суяргулова к Фаттаховым не вышел за пределы РФ

Как суд Казани взыскал с экс-вице-премьера РТ «взятку», уценил валютный доход, исключил квартиры, комбайны и бриллиант

Фото: Олег Тихонов

Уже на этой неделе приставы могут приступить к исполнению решения по самому масштабному в Татарстане антикоррупционному иску. Накануне Советский райсуд Казани постановил — немедленно начать процедуру изъятия почти на 180 млн рублей арестованного экс-министра образования республики и главы Актаныша Энгеля Фаттахова и его сына Ильнара, проживающего в Лондоне. Всего же в доход государства взысканы активы на 620 млн рублей, включая 100% доли в агрофирме, земля в коттеджном поселке Казани, Porsche Cayenne и доход от валютных операций. Какое имущество суд оставил ответчикам, и почему де-факто признал доказанными часть обвинений бывшего вице-премьера РТ, — в репортаже «Реального времени».

«Иск прокурора удовлетворить частично»

Процесс по иску на 651 млн рублей стартовал в Советском райсуде Казани 10 месяцев назад. За это время гражданское дело выросло с 12 до 33 томов — могло и больше, но часть данных из банков по счетам ответчиков и связанных лиц не стали распечатывать с электронных носителей.

Интересы истца — прокурора Татарстана — с первого до последнего дня представляла начальник антикоррупционного отдела надзорного ведомства, однофамилица ответчиков Лилия Фаттахова. Защиту Энгеля Фаттахова, членов его семьи, семейной агрофирмы и двух предпринимателей осуществляли, порой сменяя друг друга, восемь казанских юристов. При этом адвокат Ленар Шакиров ранее представлял интересы бывшего мэра Бугульмы по схожему иску, а команда бюро «А2К Лигал» (часть вошла в новую структуру — «Акеон» — ред.) ранее отбивала претензии по уголовному и гражданским делам экс-главы КирМоса.

Лилия Фаттахова представляла интересы прокурора РТ и по искам к бывшим главам Бугульмы и КирМоса. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, антикоррупционные иски и к Линару Закирову, и к Сергею Миронову суды Татарстана удовлетворяли частично: на 115 из 120 млн рублей в первом случае, и на 437 из 460 млн рублей во втором. При этом оба бывших чиновника столкнулись с новыми исками — с Миронова хотят взыскать арендный доход в 21 млн рублей, полученный в период первого судебного процесса, с Закирова и его экс-подчиненной уже взыскали авто и квартиру на 7 млн рублей.

Прения по гражданскому делу «Альберт Суяргулов против Фаттаховых» стартовали еще на прошлой неделе. А вчера, после отказа защиты от выступления в репликах судья Екатерина Шадрина удалилась в совещательную комнату. Минут через 30 вышла и объявила: «Иск прокурора РТ в защиту интересов РФ в лице территориального управления Росимущества и Главного управления судебных приставов по РТ удовлетворить частично».

Из услышанного далее следовало — часть требований суд отклонил совсем, а часть существенно сократил. Впрочем, сумма удовлетворенных требований говорит сама за себя — 620 млн из 650 заявленных. Правда с данным расчетом от близкого к силовикам источника защита не согласна.

Операция «Деприватизация»

В перечне исковых требований Альберта Суяргулова самую большую часть занимало перечисление объектов имущественного комплекса ООО «Агрофирма «Чишма». Тут были и два десятка легковых, грузовых и сельскохозяйственных машин, в том числе комбайны и трактора, и доли в участках сельхозземель, а также сами участки общей площадью от 4 до 120 га в Аккузовском поселении Актанышского района Татарстана, и полсотни аграрных зданий и сооружений, включая наследие советских времен — коровники, водонапорные башни, склады, силосные ямы и проч.

Живых обитателей агрофирмы в параметры иска не включали. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

И весь этот весьма крупный сельхозактив суд оставил за бортом — решил его не изымать. Заметим, что стоимость указанного имущества в прокуратуре оценивали в 409 млн рублей, указывая, что в него входят как забалансовые активы агрофирмы, так и те объекты, что были безвозмездно отчуждены путем передачи от ООО «Чишма» в ООО «Агрофирма «Чишма». Стоимость последних по уголовному делу Энгеля Фаттахова оценили в 157 млн рублей, предъявив бывшему вице-премьеру превышение полномочий в пользу семейной организации.

В гражданском процессе прокурор неоднократно заявляла — на момент формирования этих активов главный ответчик работал в руководстве Кабмина РТ и нарушил прямой запрет на предпринимательскую деятельность: создал в 2016 году свою агрофирму и управлял ею через выполнявших его волю директора и учредителя. Освободившись от запрета в 2022-м, легализовал имущество — заключил сделку по выкупу 100% доли в уставном капитале за 10 тысяч рублей и официально стал бенефициаром предприятия. Лилия Фаттахова просила не оценивать — была ли у ВИП-ответчика сумма для совершения сделки на 10 тысяч. И ссылалась на позицию Конституционного суда РФ:

— Учитывая, что Энгель Фаттахов получил имущество от предпринимательской деятельности в обход закона, оно не может являться легальным объектом гражданского оборота и находиться у кого-либо на законных основаниях.

Против Энгеля Фаттахова по эпизоду «Чишмы» свидетельствовал ныне осужденный экс-глава двух районов Татарстана Фаил Камаев. Сhelny-biz.ru

Заметим, требование об изъятии 100% доли в капитале «Агрофирмы «Чишма» выдвигалось отдельным пунктом иска, и представители ответчиков указывали — полноправный собственник вправе распоряжаться всеми активами компании, считая позицию об изъятии этих же активов избыточной. Возможно, суд согласился с этим доводом. А возможно учел — имущество агрофирмы Фаттахова арестовано и по его уголовному делу, где статус потерпевшего получил прежний директор ООО «Чишма», пока не выдвигавший исковых требований.

На «Агрофирме «Чишма» сейчас трудится 60 человек, чистая прибыль за прошлый год превысила 25 млн рублей ( данные «Спарк-Интерфакс»). Чем обернется фактическая деприватизация имущества, и как она будет проходить — покажет время. Решение Фемиды еще может быть обжаловано.

В числе доказательств по эпизоду «Чишмы» Советский суд исследовал показания свидетелей из уголовного дела, включая ныне осужденного экс-главу Актаныша и Тукаевского района Фаила Камаева. А еще изучил постановление Следкома по РТ с отказом в возбуждении дела на Фаттахова по статье 289 УК РФ (незаконное предпринимательство) по железному основанию — истек срок давности уголовного преследования. Сам Энгель Фаттахов на старте гражданского процесса в формате видеосвязи фактически признавал участие в бизнесе, объясняя так: выполнял просьбу сельчан, хотел, чтобы деревня жила, а сейчас готов отдать свою долю землякам.

Представитель ответчиков Тимур Уразаев настаивал на исключении из иска вещдоков, включая бриллиант, задолго до прений. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

При изучении сделок агрофирмы проверяющие обнаружили поступление в 2022 году целевого транша 27 млн рублей из Фонда поддержки социальных инициатив крупной ресурсной компании, который руководство фаттаховской «Чишмы» направило не на село — на покупку валюты... А через несколько месяцев предоставило займ Ильнару Фаттахову в 500 тысяч рублей, причем последнюю сделку в прокуратуре считают мнимой.

В чем еще суд отказал прокурору РТ, или Как сын отцу жилье продавал

По данным «Реального времени», в отказную часть решения суда, кроме комплекса агрофирмы Фаттаховых попали еще несколько пунктов:

Изъятые при обыске в доме Энгеля Фаттахова наличные — 180 тысяч рублей и 846 долларов США , а также сертифицированный бриллиант 0,04 карата, которые признаны вещдоками по уголовному делу бывшего госслужащего. В ходе процесса адвокат Тимур Уразаев настаивал — деньги были переданы дочерью главного ответчика, а драгоценный камень является подарком его супруге, и, согласно открытым источникам, стоит всего 7,13 тысяч рублей — «не какой-то эксклюзив!»

, а также сертифицированный бриллиант 0,04 карата, которые признаны вещдоками по уголовному делу бывшего госслужащего. В ходе процесса адвокат Тимур Уразаев настаивал — деньги были переданы дочерью главного ответчика, а драгоценный камень является подарком его супруге, и, согласно открытым источникам, стоит всего 7,13 тысяч рублей — «не какой-то эксклюзив!» Двухэтажный дом 404 кв. м. с бассейном и участком 2,5 тыс. кв. м в Актаныше, где прописаны Фаттаховы-старшие с двумя дочерями. По версии прокуратуры РТ, с момента передачи земли в начале 2000-х и строительства на нем дома с мансардным этажом стоимость объекта многократно возросла. В основном, за счет проведенной в 2018-2021 годах реконструкции ха счет сил и средств предпринимателя Алмаза Муртазина, фирмы которого хозяин дома, по версии СК и прокуратуры, лоббировал при выборе подрядчиков по муниципальным и республиканским контрактам. Стоимость работ компаний Муртазина и привлеченных им рабочих, вместе с установкой забора и приобретением кухонного гарнитура по выбору хозяйки дома, следствие с привлечением экспертов оценило в 14 млн 641 тысяч рублей.

Защита указывала — дом в Актаныше является единственным жильем Энгеля Фаттахова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Прокуратура просила изъять дом с участком «в натуре», но суд посчитал нужным взыскать лишь стоимость произведенных улучшений, которые в уголовном деле составляют размер взятки. Де-факто он будет считаться доказанным в гражданском деле. Если вчерашнее решение вступит в силу. До приговора по уголовному делу Фаттахова пока далеко.

Ранее защита указывала — дом в Актаныше на сегодня является единственным жильем бывшего министра образования — вице-премьера РТ. Возможно, этот довод был учтен судом, в отличие от другого — заключения специалистов о стоимости тех же работ, оцененных в 6 млн рублей. При этом прокурор указывала — в эту оценку не включили масштабные улучшения в домашнем бассейне — его размеры были увеличены, а для удобства пловца появился волновой «противоход», позволяющий плавать фактически оставаясь на месте. По схожему принципу устроен тренажер «Беговая дорожка».

Объединенная из двух соседних квартира 124 кв.м в девятиэтажке на улице Агрономической в Казани, зарегистрированная на Ленара Нигматуллина, в фирмах которого ранее трудился Ильнар Фаттахов. В суде прокуратура настаивала — приобретение этой жилплощади с оформлением и последующим отчуждением с целью сокрытия от декларирования организовал Энгель Навапович, для чего привлек и своего сына.

Соседние квартиры в этой девятиэтажке Ильнар Фаттахов продал своему отцу в 2017 году за 7 млн рублей, но позже обе выбыли из собственности семьи, согласно документам. скриншот с сайта Яндекс.карты

В 2012-м Фаттахов-младший купил за 2,4 млн рублей квартиру 80 квадратов на одном из верхних этажей. А в 2014-м была выкуплена соседняя квартира 48,4 «квадрата», ее владельцам по документам стал за 1 млн рублей Радик Хаертдинов — кузен Ильнара Энгелевича и племянник Энгеля Наваповича. В 2015-м зарегистрировали сделку по продаже этой квартиры Фаттахову-младшему, который в 2017-м, если верить документам, продал собственному отцу за 7 млн рублей две квартиры на одной площадке подъезда. В последующем их объединили в квартиру площадью 124 «квадрата», и в апреле 2024-го — за месяц до задержания и ареста бывшего вице-премьера РТ — его казанская жилплощадь перешла Ленару Нигматуллину.

Договор купли-продажи между Фаттаховым-старшим и Нигматулиным на 17 млн рублей в надзорном ведомстве называли мнимым и просили признать его недействительным, а квартиру — изъять в доход государства. По версии истца, ни у кого из участников сделок не было законных источников доходов для покупки данного имущества. При этом на допросе в СК Хаертдинов признавался — был номинальным собственником. В первой сделке от его имени действовал риелтор Ганиев, но при оформлении продажи Ильнару Энгелевичу он представлял уже интересы нового собственника.

Хаертдинов от своих показаний в Следкоме сейчас отказывается. Его представитель Наргиза Ибатуллова заявляет о давлении. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В свою очередь Наргиза Ибатуллова, представитель ответчиков Хаертдинова и Нигматуллина, указывала — от тех слов ее клиент уже отказался и направил суду объяснение: «На момент дачи показаний на него было оказано давление со стороны правоохранительных органов». Представитель Фаттаховых Марьям Шамгунова в прениях настаивала — деньги на обе квартиры были, с учетом кредитных средств и доходов от коммерческой деятельности Ильнара Фаттахова, в том числе в сферах IT, телемедицины, разработки ПО и дилерской продажи нижнекамских шин в Беларуси.

Моральная сторона коммерческих сделок между сыном и отцом в суде не обсуждалась. Судья в конфискации этой квартиры отказала.

Как суд пересчитал валютный доход, и при чем тут Лондон

Среди частично удовлетворенных судом требований — валютные сделки на 117 млн 589 тысяч рублей. Цифра эта не фигурирует ни в параметрах иска, ни в доводах защиты. Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ настаивала на взыскании 144,8 млн рублей, называя эту сумму эквивалентом приобретенных Ильнаром Фаттаховым иностранных дензнаков, по данным Росфинмониторинга.

Доход от валютных сделок суд решил взыскать с Ильнара Фаттахова и его отца. блог Ильнара Фаттахова

«С июля по октябрь 2022-го Ильнар Энгелевич неоднократно ввозил на территорию РФ наличные средства, при этом каждому факту перемещения предшествовали операции по снятию наличных в иностранных банках либо конвертации валюты за один-два дня до пересечения границы», — прокурор Лилия Фаттахова со ссылкой на данный Федеральной таможенной службы озвучила общий размер валютного завоза — 398,5 тысяч долларов и 1,33 млн евро. И добавила, что подавая таможенные декларации в разных аэропортах Москвы и в Казани сын главного ответчика «представлял не согласующиеся между собой версии происхождения денежных средств», тогда как совокупный доход отца и сына Фаттаховых «объективно не позволял сформировать такую сумму».

Защита называла расчет прокуратуры кратно завышенным и указывала — всего Фаттахов-младший вложил в валютные сделки 13 млн 46 тысяч рублей. В России шел в банк, приобретал валюту и отправлял на счет в турецком банке, а когда приезжал в Турции — обналичивал, порой переводя из турецких лир в доллары и евро. Возвращался с этими деньгами и вновь переводил со счета в РФ за рубеж.

Защита представила свое объяснение «валютного туризма». сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Конечной целью «валютного туризма», по версии ответчика, должна была стать хорошая репутация в турецком банке по части оборота средств и последующее предоставление кредита на покупку недвижимости в этой стране. Поездки резко оборвались, а вот была ли достигнута поставленная цель?..

По данным источников «Реального времени», в прокуратуре Татарстана были крайне заинтересованы в получении информации — есть ли у Фаттаховых недвижимость и деньги на счетах в Турции и Великобритании. Вопрос не праздный, с учетом, что одна из дочек Энгеля Фаттахова давно перебралась в Лондон, а в последние годы там, по данным силовиков, проживает и ее брат. Однако с учетом геополитической ситуации в настоящее время точными сведениями о зарубежных активах семьи ответчиков российские силовики не располагают. К тому же в нынешней международной ситуации шансы, что власти упомянутых стран возьмутся исполнять решение российского суда, невелики. При этом, изъятие в доход РФ денег технически сложности не составляет, а вот изъять недвижимость в натуральном виде — практически невозможно. В итоге за пределы РФ иск прокуратуры Татарстана не вышел.

«В натуре» изымут лишь участок и Porsche Cayenne

В доход государства по решению суда должны отойти 1,2 тысячи «квадратов» в Казани на улице Нуреева. Этот участок приобрела у ЗАО «Коттеджный поселок «Загородная усадьба» Сария Фаттахова за 24,34 млн рублей в 2023 году. Ее интересы на сделке представлял сын, а на оплату этой недвижимости пошли накопления в 500 тысяч рублей и кредит на 23,84 млн, который дали Энгелю Фаттахову, мужу покупательницы. Кредит не погашен, хотя свою лепту в его погашение внесла и агрофирма «Чишма» (5,5 млн), и супруга Ильнара Фаттахова (3 млн), получившая перед этим перечисление из ООО «Первый блок» Галеева, которого в прокуратуре считают аффилированным с Фаттаховыми лицом. Тот же Галеев вносил 328 тысяч рублей на счет Энгеля Фаттахова, а далее с этого счета бывший чиновник направил на погашение кредита чуть менее 1 млн рублей. Происхождение средств на погашение ответчиками не раскрыто, указывала в прениях представитель прокуратуры.

У супруги Фаттахова-младшего Лилии отберут Porsche Cayenne 2000 года выпуска, купленный мужем в 2023-м за 7,91 млн. Из них 6,7 млн были кредитными, но за год семья закрыла обязательства перед банком. Юристы ответчиков указывали — гасила кредит Фаттахова за счет своих доходов от ИП в сфере торговли одеждой, поступлений за услуги дизайнера и размещения рекламы, однако ее тезка из прокуратуры ссылалась на справку ВТБ о поступлении наличными и по системе быстрых платежей не от Фаттаховой, а от ее мужа. А еще отмечала — траты Лилии Исмагиловны, в том числе на турпоездки за границу и закупки в брендовых бутиках Burberry, Prada и других.

Комментировать решение суда представители ответчиков вчера не стали. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также судья согласилась с доводами прокуратуры в части взыскания средств за уже отчужденные активы:

15 млн 138 тысяч рублей в казну решено взыскать солидарно с Энгеля и Ильнара Фаттаховых, а также Радика Хаертдинова — по трем выбывшим из владения участкам и двум жилым домам в селе Усады Лаишевского района РТ, а также доли в участке в том же поселении.

в казну решено взыскать солидарно с Энгеля и Ильнара Фаттаховых, а также Радика Хаертдинова — по трем выбывшим из владения участкам и двум жилым домам в селе Усады Лаишевского района РТ, а также доли в участке в том же поселении. 117,6 млн — солидарно с Энгеля и Ильнара Фаттаховых в качестве дохода от обмена валюты

— солидарно с Энгеля и Ильнара Фаттаховых в качестве дохода от обмена валюты 3,62 млн рублей — с них же — за проданный Mercedes-Benz 2020 года выпуска.

— с них же — за проданный Mercedes-Benz 2020 года выпуска. 225 тысяч рублей с тех же отца и сына солидарно — в качестве эквивалента стоимости участка в Егорьевском поселении Лаишевского района. Претензии по нему первоначально выдвигали и в адрес Нигматуллина, но позже представитель истца от них отказалась

с тех же отца и сына солидарно — в качестве эквивалента стоимости участка в Егорьевском поселении Лаишевского района. Претензии по нему первоначально выдвигали и в адрес Нигматуллина, но позже представитель истца от них отказалась На 27,6 млн рублей в солидарном размере суд обязал раскошелиться Энгеля и Ильнара Фаттаховых, а также Ленара Нигматуллина — за шесть объектов, выбывших из владения ответчиков: четыре участка в Егорьевском поселении Лаишевского района и квартира 116,7 «квадрата» с парковочным местом 18,1 кв.м в доме в казанском ЖК «Берег» (ул. Мусина, 1). Жилплощадь по этому адресу в 2021-м приобретал за 23 млн рублей Фаттахов-младший, в 2023-м за ту же сумму квартира перешла Нигматуллину (прокуратура считает сделку мнимой), а затем и третьему лицу. В те же сроки через те же руки прошло машиноместо за 2 млн рублей.

Большую часть заседаний снимал на видео, пропуская речи прокурора, приглашенный стороной ответчиков оператор. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Прокурор Лилия Фаттахова в прениях просила применить норму о немедленном взыскании по всему перечню удовлетворенных требований иска, полагая, что ответчики могут принять меры к сокрытию активов. Председательствующая Екатерина Шадрина постановила — к немедленному исполнению обратить решение о взыскании Porsche Cayenne и денежных средств в размере валютного дохода и отчужденных активов на 178,6 млн рублей.

Мотивировочную часть решения суд обещает изготовить и вручить сторонам в течение 10-ти рабочих дней. Не исключено, что к моменту вручения приставы успеют найти и изъять автомобиль. С деньгами — хуже. На счетах соответчиков просто нет сумм для полного погашения «денежной» части иска. При этом, находясь в СИЗО, Энгель Фаттахов зарабатывать не может, а удержать часть доходов его сына-бизнесмена, проживающего за пределами РФ, казанским приставам вряд ли удастся. В итоге, солидарное взыскание больнее всего может ударить по Хаертдинову и Нигматуллину, которые в ходе процесса отказались признавать себя номинальными участниками сделок.

Предрекая решение суда Ильнар Фаттахов в своем обращении из Лондона заявлял: «Если нам суждено это потерять — примем это с достоинством и заработаем снова. Знания и умения конфисковать невозможно… Не могу принять лишь одного — когда честно заработанное называют коррупционным капиталом. Ни одно из предъявленных требований наша семья не признает, и доброе имя моей семьи я буду отстаивать всеми законными средствами, сколько бы времени это не потребовало».

Иначе говоря — вчерашнее решение обязательно будет обжаловано минимум одним ответчиком. Будет ли оспаривать прокуратура — покажет время.

Ирина Плотникова