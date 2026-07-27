Продавцы Wildberries получат бонусы на оплату рекламных кампаний

Они получат промобонусы на оплату кампаний продвижения

Фото: Анастасия Фартыгина

RWB Медиа объявила о запуске мер поддержки для продавцов Wildberries с небольшими оборотами. Они получат промобонусы на оплату рекламных кампаний, которыми можно будет оплатить до 90% стоимости продвижения.

— Мы продолжаем работать над созданием и внедрением новых мер поддержки и своевременно объявим об их запуске, — написал управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк.

Инициатива запущена в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на платформе. Это позволит селлерам сохранить эффективность кампаний и удерживать позиции в выдаче без дополнительной финансовой нагрузки.

Промобонусы можно использовать в кабинетах WB Продвижение и WB Медиа, что дает возможность продолжать активное продвижение и готовиться к осеннему сезону. Узнать о количестве доступных бонусов и сроке их действия можно в разделе «Мои задания» личного кабинета WB Продвижение.

Ранее Wildberries начал перестраивать логистику после атак БПЛА.

Вадим Вахрушев