Продавцы Wildberries получат бонусы на оплату рекламных кампаний
Они получат промобонусы на оплату кампаний продвижения
RWB Медиа объявила о запуске мер поддержки для продавцов Wildberries с небольшими оборотами. Они получат промобонусы на оплату рекламных кампаний, которыми можно будет оплатить до 90% стоимости продвижения.
— Мы продолжаем работать над созданием и внедрением новых мер поддержки и своевременно объявим об их запуске, — написал управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк.
Инициатива запущена в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на платформе. Это позволит селлерам сохранить эффективность кампаний и удерживать позиции в выдаче без дополнительной финансовой нагрузки.
Промобонусы можно использовать в кабинетах WB Продвижение и WB Медиа, что дает возможность продолжать активное продвижение и готовиться к осеннему сезону. Узнать о количестве доступных бонусов и сроке их действия можно в разделе «Мои задания» личного кабинета WB Продвижение.
Ранее Wildberries начал перестраивать логистику после атак БПЛА.
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