Владимир Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область), сообщил в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.



В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.

В прошлом году было запущено движение по 107 км дороги в Московской и Владимирской областях, сейчас его открывают на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км.

Магистраль соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Она позволяет разгрузить дорожную сеть подмосковных городов — Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а еще отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, в котором наблюдаются крупные заторы движения. Также трасса позволяет соединить Муром и Владимир.

8 августа раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии замыкания руслового пролетного строения мостового перехода через Волгу в составе М-12 «Восток»:



— Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики. Волгу преодолели — идем дальше, чтобы к концу года запустить движение по М-12 из Москвы до Казани, — сказал он.

Рассчитывается, что в четвертом квартале 2023 года на трассе М-12 откроют сквозной проезд от пересечения с федеральными автодорогами А-151 Чебоксары — Цивильск — Ульяновск и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Участок соединит пять районов с общим населением более 100 тысяч человек, а также поможет разгрузить автодорогу М-7.



В конце июня вице-премьер России сообщал, что трасса М-12 Москва — Казань готова более чем на 70 процентов. На трассе нанесут специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции.

На М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до конца года появятся 14 многофункциональных зон (МФЗ). Открытие еще 16 многофункциональных зон запланировано на 2024 год.



Известно, что государственная компания «Российские автомобильные дороги» выделит 842,9 млн рублей на услуги по содержанию трассы М-12 в Татарстане. Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.



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Маргарита Головатенко