Мэрия Казани: в городе нет инфраструктуры для электробусов

Комитет по транспорту мэрии Казани объяснил, почему город не закупает электробусы, которые производит челнинский КАМАЗ. В столице Татарстана нет необходимой инфраструктуры:



— Цены на электробусы в разы выше, чем на троллейбусы, а также для них нужно создать инфраструктуру, чтобы обслуживать электробусы. В Казани такой инфраструктуры нет, — ответили в комитете на вопрос казанцев, поинтересовавшихся, почему город продолжает закупать троллейбусы, а не электробусы.

В Москве производимый в Татарстане транспорт ходит с 2018 года. Летом 2022 года его выдвинули на федеральный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Электробус в Казани пробовали запустить в 2021 году — тогда в тестовом режиме он курсировал по маршруту №3. Эксперимент продлился до середины октября и был признан неудавшимся. В мае 2022 года казанские власти заявили, что вопрос продолжает прорабатываться



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко