Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Изменения были внесены в статью 16 Семейного кодекса.

Сменой пола не будут считаться медицинские вмешательства для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Одобрение на такие вмешательства должна будет давать врачебная комиссия медучреждения, подведомственного российскому Минздраву.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Уточнялось, что смена пола одним или обоими супругами станет основанием для признания брака недействительным.



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Айрат Назипов