Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Изменения были внесены в статью 16 Семейного кодекса.
Сменой пола не будут считаться медицинские вмешательства для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Одобрение на такие вмешательства должна будет давать врачебная комиссия медучреждения, подведомственного российскому Минздраву.
Неделю назад соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Уточнялось, что смена пола одним или обоими супругами станет основанием для признания брака недействительным.
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