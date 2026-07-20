Долги застройщиков Татарстана перед банками приблизились к 300 млрд рублей

При этом уровень покрытия задолженности деньгами дольщиков снизился до зоны риска

Фото: Реальное время

Долги девелоперов Татарстана перед банками за год выросли на 30% и достигли 298 млрд рублей — это вдвое выше среднероссийских темпов прироста, а по объему задолженности республика занимает 5-е место в стране. Тревожным сигналом в отрасли называют уровень покрытия долгов средствами на счетах эскроу, который снижается второй год подряд, а из‑за широкого распространения рассрочек реальная обеспеченность кредитов еще ниже. На фоне высокой ключевой ставки, неопределенности с семейной ипотекой и проседания темпов ввода жилья рынок сталкивается с растущими рисками. Насколько ситуация критична и как застройщики адаптируются к новым условиям — подробнее в обзоре «Реального времени».

Портфель проектного финансирования достиг 10,7 трлн рублей

Застройщики Татарстана взяли в банках 760 млрд рублей на возведение жилья, или на 19% больше, чем годом ранее. Всего в регионе заключили 560 кредитных договоров по проектному финансированию (+9%) по средней ставке в 9,48%.

Куда значительнее выросли долги девелоперов в Татарстане — до 298 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. По темпам прироста — это вдвое больше, чем в среднем по стране. По сумме задолженности республика лидирует в ПФО и занимает 5-е место по России, следует из данных ЦБ. В республике раскрыли 82,7 тысячи счетов эскроу (+32%), с которых перечислили свыше 469 млрд рублей (+44%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В России сумма действующих договоров застройщиков с банками превысила 24 трлн рублей (+14%). Количество раскрытых счетов эскроу — свыше 3 млн (+30%), перечисленная сумма с них 17,8 трлн рублей (+40%). Совокупная задолженность девелоперских компаний страны составила 10,7 трлн (+16%).

Остатки на счетах эскроу не покрывают долги застройщиков

Сама по себе сумма долгов строителей — не проблема, если ее хорошо «закрывают» деньгами дольщиков на счетах эскроу. Сейчас остатки на этих счетах в России составляют 7,4 трлн рублей. Однако уровень покрытия эскроу в последнее время существенно ухудшился. Показатель снижается в стране третий год подряд: с 88% во втором квартале 2024-го до 68% к первому кварталу 2026-го. Уровень ниже 70% считается зоной повышенного риска для строительной отрасли.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Татарстане остатки на счетах эскроу составляют 216 млрд рублей. Долги застройщиков они покрывают на 73%, что, казалось бы, относит республику к зоне умеренного риска. Но значимая доля продаж жилья по договорам долевого участия идет в рассрочку, что сильно беспокоит регулятора. Это значит, что деньги еще не поступили на эскроу, что еще больше снижает показатель покрытия, даже если договор уже заключен.

— Объем не полностью оплаченных ДДУ, в основном сформированный из-за рассрочки, не уменьшается с середины 2025 года и пока остается значительным, — говорится в обзоре ЦБ.

К тому же годом ранее уровень покрытия эскроу в республике был выше — 84%, то есть налицо существенное ухудшение ситуации. Сейчас значительная часть кредитов девелоперов в Татарстане не обеспечена деньгами покупателей, и, по прогнозам аналитиков, тренд будет только нарастать.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отставание по вводу жилья и затоваренность рынка

В Татарстане в первом полугодии 2026-го зафиксировали заметный рост ввода многоквартирных домов. Застройщики сдали 891 тыс. кв. м, что на 64% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. По этому показателю республика уверенно держится в топе регионов. По объему ввода за январь — июнь она занимает 4-е место в России, по абсолютному приросту — 3-е.

При этом картина по месяцам выглядит менее оптимистично. Так, в июне ввод МКД составил 40,1 тыс. кв. м, или на 70% меньше прошлогоднего значения. Отставание наблюдается второй месяц подряд. По динамике относительного прироста за июнь Татарстан оказался на 64-м месте среди 85 регионов, по абсолютному приросту — на последнем, 85‑м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Снижается доля многоквартирных домов и в общем объеме ввода жилья в республике. В июне 2026-го она составила 14,8%, что на 34,5% ниже июня 2025-го. При этом за полугодие доля МКД выросла на 15,1 п.п. и достигла 39,4% в общем объеме ввода, что обеспечило региону 23-е место по России. Полугодовой рост во многом обеспечен сильными результатами в начале года, а в последние месяцы темпы заметно просели.

Такая просадка отражает другую проблему: в первом квартале 2026 года затоваривание новостроек в России, по данным ЕРЗ, вновь выросло. Накопленный избыток достиг 305 778 квартир, прирост за месяц — 37 094 лота. Предложение опережает спрос — 213 187 выведенных против 176 093 проданных квартир. Особенно остро проблема стоит в Ростовской области, Краснодарском крае и Ленинградской области, где квартальный прирост составил 9 454 квартиры, тогда как в Москве, Московской и Тульской областях, напротив, продажи превышают вывод новых проектов, что подчеркивает поляризацию рынка. В Татарстане уровень затоваренности рынка новостроек снизился за первый квартал года с 5286 до 4467 квартир.

«Чудес не ждем — ближайшие месяцы и следующий год пройдут в режиме экономии»

У каждого застройщика — своя финансовая ситуация и бизнес‑модель, но общие причины роста задолженности на рынке вполне очевидны, комментирует ситуацию генеральный директор «СМУ‑88» Наиль Галеев: «Разумеется, это результат продолжительного периода высокой ключевой ставки. Сейчас она, конечно, снижена, но банковские условия по кредитам остаются жесткими с заградительным уровнем ставок — до 18-19% годовых по классической ипотеке».

— В итоге главным, а иногда и единственным рабочим инструментом продаж для застройщиков стали рассрочки. Естественно, деньги на эскроу-счета поступают гораздо медленнее и меньшими траншами, чем при ипотечной сделке, когда банк сразу переводит застройщику всю сумму. Отсюда и возникает этот разрыв — по бумагам долг по проектному кредиту висит, а эскроу наполняются не так быстро. Отсюда и меньший уровень покрытия эскроу-счетов, — пояснил девелопер.

Само по себе это снижение еще ни о чем не говорит, поскольку нет данных о фактическом покрытии — реальный объем денег за проданные квартиры видит только застройщик, указал Наиль Галеев: «Ну и чем меньше денег лежит на эскроу-счетах, тем выше для застройщика ставка по кредиту от банка. Соответственно, для девелоперов проектное финансирование тоже становится дороже — это еще одна причина роста долговой нагрузки. Добавим сюда инфляцию издержек: цены на стройматериалы, логистику и рабочую силу увеличились. Строить стало дороже, обслуживать кредиты — тоже».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В числе основных тенденций на текущий момент спикер отметил переход рынка в режим ожидания. По его оценке, незначительное снижение ключевой ставки — на четверть процентного пункта — не дает отрасли ощутимого эффекта и скорее вызывает тревогу: ранее регулятор обычно двигался шагом не менее 0,5%: «Такое топтание на месте вызывает больше вопросов, недоумения и замешательства, чем уверенности. При этом нельзя забывать и о том, что ставки по рыночной ипотеке по-прежнему остаются на уровне 18-19%».

— Что касается прогнозов до конца года и с прицелом на начало 2027-го, то чудес мы не ждем. Ближайшие месяцы, да и весь следующий год, пройдут в режиме экономии и выжидания. Компании будут планомерно достраивать то, что уже начато, но крайне осторожно подходить к покупке новых земельных участков и старту проектов «с нуля», — сообщил Наиль Галеев.

Инвестиционный цикл в стройке длинный, и то, что не было заложено сегодня, не будет построено завтра, предупредил он. По словам девелопера, к началу 2027 года на рынке с высокой долей вероятности образуется ощутимый дефицит нового предложения. Если к тому времени макроэкономическая ситуация стабилизируется, а ключевая ставка пойдет вниз, накопленный отложенный спрос столкнется с нехваткой готового жилья. «А это, по законам рынка, неизбежно толкнет цены вверх. Поэтому события для девелоперов будут развиваться через преодоление текущего кассового голода к работе на рынке дефицита предложения в перспективе трех лет», — резюмировал спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Проекты с высокой готовностью и низкой распроданностью — тревожный сигнал»

Показатель покрытия эскроу на уровне 68% в России не следует расценивать, как явный признак надвигающихся проблем в строительной отрасли, считает эксперт рынка недвижимости Антонина Дарчинова: «Если брать усредненный показатель «по больнице», то диапазон 60—70% можно считать приемлемым. Ведь учитываются все проекты в совокупности, а оценивать нужно точечно. Например, если проект только стартовал, покрытие эскроу закономерно будет на уровне 0% или, скажем, 20%».

— При этом проблема действительно есть, и она связана с высокой ключевой ставкой. Есть проекты, где строительная готовность уже высокая, но при этом наполнение эскроу‑счетов либо распроданность квартир остается низкой. Вот это уже тревожный сигнал и реальный риск. Одна из причин — ограниченная доступность ипотеки, — сообщила эксперт.

Дополнительный фактор дисбаланса, по ее словам, создает широкое применение рассрочек. «Для клиента это удобный инструмент, но с точки зрения наполнения эскроу он работает не в полную силу: на счет поступает только первоначальный взнос, а дальнейшие платежи разбиты на небольшие суммы. В результате наполнение эскроу не перекрывает ссудную задолженность», — пояснила Антонина Дарчинова. Это наиболее проблематично для застройщиков, занятых в сегментах бизнес‑ и элит‑класса: лимит по семейной ипотеке в 6 млн рублей для Казани не покрывает стоимость квартиры в 15—20 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сложности создают и грядущие изменения в семейной ипотеке, которые сначала планировали ввести 1 июля, а затем перенесли на 1 октября. Окончательно параметры до сих пор не определены. Непонятно, как будут применяться льготы: все ли семьи с тремя детьми получат сниженную ставку, какой будет лимит. Отсутствие четких разъяснений вызывает напряжение на рынке, — отмечает эксперт и рекомендует семьям, особенно с одним ребенком, не откладывать сделку в долгий ящик.

На фоне этих тенденций в Татарстане и в целом по России оживился вторичный рынок. Часть покупателей не готова ждать ввода новостроек и вкладываться в ремонт — им важнее заселиться сразу. «Довольно широкая группа покупателей долгое время ждала, когда вторичка станет более доступной. Сейчас мы видим рост активности именно в этом сегменте», — указала спикер. Продажи новостроек, по ее оценке, начнут расти лишь при снижении ипотечных ставок до 12—15%: «Пока покупка новостройки — сразу внести крупный взнос, платить ипотеку и ждать — по силам лишь сравнительно небольшой части населения».

«Сейчас очень тяжело прогнозировать затраты»

В условиях снижения доли сделок, обеспеченных деньгами дольщиков, участники рынка недвижимости ищут способы удержать баланс между расходами и доходами. Многим компаниям приходится корректировать стратегию в новых условиях.

— Ситуация на рынке непростая, и застройщикам приходится подстраиваться. Мы, например, продаем объекты точечно и очень дозированно подходим к запуску новых проектов — что‑то завершаем, что‑то запускаем. У нас нет масштабных показателей по скорости вывода проектов. Стараемся строго соблюдать баланс в финансовой модели: проектное финансирование, реализация и выборка лимитов должны соответствовать друг другу, — пояснила директор по девелопменту компании «Грань» Ольга Волчкова.

Одна из заметных тенденций — застройщики начали удерживать часть квартир до конца стройки. При этом речь не о намеренном создании дефицита, а о продуманной тактике сохранения рентабельности, уточнила эксперт: «У нас есть планируемая стратегия продаж. Мы берем в реализацию наиболее ликвидные квартиры, чтобы к концу стройки понимать полную себестоимость и видеть, что финмодель составлена правильно — с учетом расходной и доходной части. Лучшие лоты остаются у девелоперов — это наш бюджет прибыльности». В качестве примера приводит видовые квартиры или лоты на определенных этажах — такой пул оставляют, чтобы выполнить целевую рентабельность проекта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На экономику проектов серьезно влияет рост затрат. «С учетом увеличения стоимости строительных материалов, ресурсов и прочего растет себестоимость строительства, и с этим тоже связано поведение игроков на рынке. Сейчас очень тяжело прогнозировать затраты», — отмечает Ольга Волчкова. Дополнительные акции и инструменты — рассрочки, оплата ближе к концу стройки — тоже не проходят бесследно, они увеличивают стоимость реализации и стоимость отсроченных денег во времени.

Что касается спроса и возможной волны сделок к 1 октября на фоне ожидаемых изменений по семейной ипотеке, эксперт не ждет резкого всплеска в ближайшее время. «Июль — время отпусков, еще рано. Обычно ближе к концу августа мы видим рост интереса, и люди начинают не просто интересоваться, а принимать решения. Сейчас покупатели выбирают более детально и комплексно, интерес есть, просто решения принимаются взвешенно», — пояснила спикер.

«Основными игроками становятся крупные девелоперы»

Факторами роста общей задолженности по отрасли выступают удорожание стройматериалов, повышение стоимости проектов и увеличение числа новых строек в последние годы, а также высокая конкуренция среди банков, предлагающих заемные средства на привлекательных условиях, отметила аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

— Снижение уровня покрытия проектов средствами на эскроу-счетах с 88 до 66% указывает на постепенное усиление рисков в строительной отрасли, однако пока остается в пределах допустимого уровня. По разным оценкам, комфортным считается показатель около 72–75%, тогда как текущий уровень находится близко к оптимальной границе. Основными факторами снижения стали сокращение притока средств на эскроу-счета на фоне изменения условий льготной ипотеки и роста использования рассрочек, которые влияют на структуру финансирования проектов, — указала аналитик.

При этом ситуация, по ее словам, не является критической: эскроу-механизм по-прежнему обеспечивает защиту покупателей, а рынок постепенно адаптируется к новым условиям после завершения периода активной господдержки. В текущих условиях основными игроками становятся крупные федеральные и региональные девелоперы с устойчивой финмоделью, подчеркнула эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Господдержка стимулирует спрос, но отдельные послабления постепенно сворачиваются, что может сказаться на динамике рынка. Дополнительно отмечается рост стоимости строительства, постепенное замедление объемов ввода нового жилья. Банки и регуляторы усиливают мониторинг за финансовым состоянием застройщиков и качеством проектной документации, — заключила Кристина Гудым.



«Система не рушится, но становится менее терпимой к ошибкам»

Рост задолженности по проектному финансированию и снижение уровня покрытия эскроу стали одними из ключевых трендов на рынке жилищного строительства, подтверждает коммерческий директор компании «Унистрой» Гэльнур Валеева: «Во многом это следствие того, что отрасль живет в длинном цикле строительства и продаж. В 2026 году запусков новых проектов у девелоперов меньше, деньги в проектах «подвисают» на дольше, а темпы наполнения эскроу замедляются из-за дорогой ипотеки, перехода части покупателей на рассрочки и более осторожного спроса». Тем не менее снижение уровня покрытия эскроу до 66% эксперт не считает признаком надвигающегося коллапса.

— Для отрасли это не значит, что завтра все сломается. Это скорее сжатие финансовой устойчивости либо слабых, либо переоцененных проектов. Когда наполнение эскроу начинает снижаться, банкам приходится внимательнее смотреть на маржинальность, темпы продаж, стадию готовности и качество локации. Девелоперы жестче управляют запуском новых очередей и себестоимостью. То есть система не рушится, но становится менее терпимой к ошибкам. В Татарстане это особенно заметно, потому что рынок у нас более конкурентный и чувствительный к цене «квадрата», и ошибки в продукте и экономике проекта быстро отражаются на спросе, — подчеркнула спикер.

По ее словам, текущее состояние рынка отличают три ключевые приметы. Первая — это сегментация: ликвидные проекты в сильных локациях и с понятным продуктом востребованы больше, чем массовая застройка. Вторая — сдержанность в новых стартах: в первой половине 2026 года застройщики в городах-миллионниках сократили вывод новых проектов, а это автоматически поддерживает цены, поскольку предложений становится меньше. Третья — спрос в сторону более осознанной покупки. Люди уже не сравнивают только цену, стали интересны инженерные решения, сроки сдачи, качество строительства и будущая ликвидность, сообщила Гэльнур Валеева.

— До конца 2026 года мы не ожидаем резких потрясений. Девелоперы и дальше будут осторожно запускать новые проекты и более детально разрабатывать продуктовую стратегию. К концу этого года и началу следующего основным фактором, определяющим ситуацию на рынке, останется стоимость денег: если смягчение денежно-кредитных условий продолжится, рынок получит шанс на более заметное восстановление спроса. Однако на возврат к прежней модели быстрого и широкого роста рассчитывать не стоит, — считает эксперт.

