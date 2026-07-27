Роспотребнадзор выдал разрешение на купание на двух казанских пляжах
Это «Озеро Большое Лебяжье» и пляж «Комсомольский»
Роспотребнадзор по Татарстану выдал санитарно-эпидемиологические заключения на купание двум казанским зонам отдыха: это «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Остальные места для купания в Казани заключения не получили. Всего в перечень одобренных вошли 19 пляжей республики, в том числе в Зеленодольске, Альметьевске и Набережных Челнах.
Ранее исследования качества воды на четырех казанских пляжах показали несоответствие санитарным нормам. Управление Роспотребнадзора не рекомендовало купаться на этих территориях.
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