Роспотребнадзор выдал разрешение на купание на двух казанских пляжах

Это «Озеро Большое Лебяжье» и пляж «Комсомольский»

Фото: Рената Валеева

Роспотребнадзор по Татарстану выдал санитарно-эпидемиологические заключения на купание двум казанским зонам отдыха: это «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Остальные места для купания в Казани заключения не получили. Всего в перечень одобренных вошли 19 пляжей республики, в том числе в Зеленодольске, Альметьевске и Набережных Челнах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее исследования качества воды на четырех казанских пляжах показали несоответствие санитарным нормам. Управление Роспотребнадзора не рекомендовало купаться на этих территориях.

Галия Гарифуллина