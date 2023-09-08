На ВЭФ во Владивостоке приедут для участия делегации из 10 стран

Фото: kremlin.ru/пленарное заседание Восточного экономического форума (2021 год)

На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке приедут для участия делегации из 10 стран, однако главы государств не приедут, сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство Приморья.

Так, делегации ожидаются из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.

— Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи — как на уровне губернатора, так и на моем уровне, — заявила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября. По словам Пескова, «ожидается интересное обсуждение».



Например, делегацию Белоруссии возглавит чрезвычайный и полномочный белорусский посол в России Дмитрий Крутой. Также на уровне чрезвычайных и полномочных послов будут представлены делегации Индии, Казахстана, Сингапура и Филиппин. Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Ожидается делегация на уровне вице-президента страны Лаоса Пани Ятхоту. Республика Союз Мьянма направит делегацию на уровне заместителя премьер-министра и министра транспорта и коммуникаций, генерала Мья Тун У.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10—13 сентября 2023 года.

Девиз форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. В рамках ВЭФ будет представлен обширный пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые для принятия решений.



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Илина Хакимова