СМИ: в Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против РФ

Греция отказалась поддерживать новый пакет санкций, пока другие страны ЕС не согласуют исключение для Dynagas

Европейский Союз может пересмотреть механизм введения санкций против России после того, как Греция задержала принятие нового пакета мер, добившись исключений для своей судоходной компании. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно информации издания, Греция отказалась поддерживать новый пакет санкций до тех пор, пока другие страны ЕС не согласуют исключение для компании Dynagas. Афины стремились к тому, чтобы суда этой компании могли продолжать транспортировать российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в Европейский Союз. FT отмечает, что это первый случай, когда общая система экономических санкций ЕС против России была ослаблена. При этом подчеркивается, что «существующая стратегия показывала, что многие страны-члены столкнутся с экономическими последствиями от санкционных решений».

взято с сайта Wikipedia.org

Теперь, как сообщает FT, в Брюсселе обсуждаются новые подходы к введению ограничений. Чиновники рассматривают возможность утверждения санкций индивидуально или малыми тематическими группами. Ожидается, что такой подход снизит риск задержки реализации мер из-за национального вето одной из стран. Греческие власти, в свою очередь, утверждали, что запрет на транспортировку СПГ был согласован по ошибке и негативно скажется не на российской экономике, а именно на компании Dynagas, что, в свою очередь, даст преимущество конкурентам-судовладельцам из Китая и других стран, не входящих в ЕС, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что в 21-й пакет санкций ЕС вошли семь банков и четыре аэропорта.

Никита Егоров