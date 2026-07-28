В Казани временно изменят схему движения автобусов №22, 28 и 89

Изменения связаны с прокладкой водопроводно-канализационной сети

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 31 июля по 2 августа изменится схема движения автобусных маршрутов №22, 28 и 89. Это связано с прокладкой водопроводно-канализационной сети по улице Большой Красной.

— Автобусы №№22, 28 и 89 будут следовать по следующему маршруту: с Кремлевской дамбы в сторону центра автобусы будут проезжать по ул. Батурина — ул. Карла Маркса — ул. Чехова — ул. Лейтенанта Шмидта и далее по маршруту, — сообщает мэрия Казани.

В обратную сторону — по улицам Лейтенанта Шмидта, Вишневского, Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачной и через Кремлевский мост.

Ранее сообщалось, что с 10 августа по 10 октября на два месяца перекроют проезд на участке от улицы Шишкина до улицы Майской для прокладки тепловой трассы.

Вадим Вахрушев