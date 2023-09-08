В Нижнекамске протестировали выпуск пропиленгликоля

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

На предприятии СИБУРа в Нижнекамске освоили выпуск пропиленгликоля марки А. Выпущена опытно-промышленная партия продукта, который широко востребован в фармацевтической промышленности, в строительной, косметической и пищевой отраслях, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Российским переработчикам в год нужно около 40 тысяч тонн пропиленгликоля. Предполагается, что запуск производства обеспечит не менее 20% потребностей российского рынка.

— Успешное ОПИ и положительная обратная связь с рынка, подтверждающая качество, соответствующее импортным аналогам, позволит нам далее двигаться в сторону проекта промышленной мощности, которая позволит обеспечить всю потребность локального рынка, — прокомментировала руководитель продуктовой группы Производные пропилена и МАН Светлана Гирфанова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пропиленгликоль — один из компонентов фармацевтических препаратов и медицинских средств, используется в качестве ингредиента, который обеспечивает стабильность для жидких лекарственных форм, в том числе для инъекционных препаратов. На базе этой субстанции производят лечебные аэрозоли, растворы, гели и мази, также он используется в некоторых медицинских процедурах, например, в хромотерапии. Еще его применяют при производстве технической химии, ненасыщенных полиэфирных смол, теплоносителей и противообледенительных жидкостей, лакокрасочных материалов.

На прошлой неделе председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон, раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин приняли участие в церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию установки синтеза изопропилбензола. Обновление и реконструкция объекта КОСа позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%. Затраты на реализацию проекта составили 2,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов