Около 200 российских туристов застряли в Египте из-за отмены рейсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из Египта не могут вылететь 186 российских туристов. Все они имели билеты местной авиакомпании Red Sea Airlines, которая отменила рейсы. Всего в стране отдыхают 480 клиентов авиаперевозчика.

Как сообщили в Росавиации, застрявших туристов должна вывезти авиакомпания Azur Air. Вопрос с перевозкой оставшихся россиян пока еще обсуждается.

— Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха, — сообщили в Росавиации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2023 года средняя стоимость поездки из Казани в Египет составила 65 152 рубля. За год увеличилась на 5%. По сравнению с началом года средняя цена путешествия из Казани в Египет выросла на 21,2%. В январе она оценивалась в 53 749 рублей.

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Айрат Назипов