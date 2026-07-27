Из «Урама» на Урал: в Казани завершился чемпионат России по BMX-фристайлу

Из Татарстана сильнейшие беймиксеры страны отправятся на зарубежные соревнования

В Казани завершился чемпионат России по БМХ. Фото: Сергей Козлов

В казанском экстрим-парке «Урам» завершился чемпионат России по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл (парк). Сильнейшие райдеры страны разыгрывали медали на одной из самых современных площадок города. Первыми стартовали девушки, вслед за ними медали разыграли мужчины. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Второй год подряд в «Ураме»

— Татарстан всегда принимает очень тепло, — охарактеризовал условия, при которых стартовал и завершился чемпионат страны в дисциплине ВMX-фристайл (парк) вице-президент Федерации велосипедного спорта России Павел Костюков.

В этот жаркий вечер легенде российского ВМХ Иреку Ризаеву прикладывали лед на шею. На церемонию открытия соревнований он выехал с зонтиком и устроился под ним с товарищем по команде Ярославом Дворяниновым. Чемпионат страны по ВMX-фристайлу проходит в Казани второй год подряд, а благодаря крутому парку лучшие представители этой дисциплины могут тренироваться на этой площадке едва ли не круглогодично.

Подобные тренировки позволили татарстанской спортсменке Агнессе Анохиной завоевать серебро чемпионата страны. Она отстала от Анастасии Блиновой из подмосковного Краснознаменска и опередила москвичку Софью Чернявскую, занявшую третье место.

Иреку Ризаеву накладывают охлаждающий компресс. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Этот год у нас особенный — начинается отбор на Олимпийские игры»

До начала соревнований мужчин-беймиксеров в перерыве успели провести церемонию торжественного открытия чемпионата, во время которой главный тренер сборной страны в этой дисциплине Павел Костюков обрисовал цели и задачи:

— Июль. Жара. «Урам». Лучшая площадка в России на сегодняшний день. Созданы все условия для того, чтобы выявить сильнейшего в нашей дисциплине. Этот год у нас особенный — начинается отбор на Олимпийские игры, поэтому я с нетерпением буду ждать сегодняшних результатов, чтобы понять, кто имеет шансы попасть в состав сборной России и уже в качестве сборников побороться за олимпийские квоты.



Если кратко охарактеризовать прошедший чемпионат страны, то казанец Ирек Ризаев вышел в финал, находясь на промежуточном втором месте. Он отставал от бронзового призера чемпионата Европы прошлого года Никиты Фоминова из Санкт-Петербурга, но по итогам второй попытки Иреку не удалось улучшить свой результат. Произошло обратное — Ризаева обошли Арсений Любишкин из Краснодара и Анар Алиев из Калининграда, оставив легендарного беймиксера вне пьедестала почета. На 6-м месте — еще один татарстанец Амир Шарафиев, на 11-м — Ярослав Дворянинов.



Павел Костюков. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В велоспорте новый-старый президент

Пятеро татарстанских беймиксеров сразу после Казани отправятся в США на этапы Кубка мира, а затем трое переедут в Европу для подготовки к чемпионату Европы в Германии. Здесь пока неясно: то ли эта троица будет сформирована по итогам чемпионата России, то ли она определится по итогам стартов в Америке. Тогда у Ирека появляется еще один шанс. Но вопрос, когда наших спортсменов допустят к участию на международных стартах, пока открыт.

Благодаря личности Ирека Ризаева дисциплина BMX-фристайл считается нашей. Ирек семь раз выигрывал чемпионат России, в 2021 году участвовал в Олимпиаде в Токио. В 2022 году казанский спортсмен и райдер из Самарской области Дарья Анишкина поженились. На соревнованиях в Казани по BMX-фристайлу (Кубок России 2024 года) супруги солировали. Дарья выиграла свой старт, а Ирек занял второе место.

За период с прошедшего Кубка России до нынешнего чемпионата в Федерации велосипедного спорта страны сменился президент. Легендарного велогонщика Вячеслава Екимова поначалу сменил 72-летний Юрий Кучерявый, который пять раз становился чемпионом СССР в гонках на шоссе и треке, затем с 1990 по 1994 год занимал пост главного тренера сборной страны по велосипедному спорту (дисциплина шоссе).

Олег Сиенко избран президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Выборы состоялись на отчетно-выборной конференции ФВСР в Москве, Сиенко был единственным кандидатом. Он сменил Вячеслава Екимова, который руководил федерацией на протяжении 10 лет, с 2016 года. Но в случае с Кучерявым срок его президентства был короче обычного, с ноября 2024 года по апрель 2026 года. Новым-старым президентом с мая стал Олег Сиенко, бывший глава «Уралвагонзавода», первый вице-президент Русской медной компании (РМК), который уже возглавлял федерацию в 2008—2010 годах. При этом был выбран новый вице-президент федерации, в роли которого выступил уже знакомый нам 40-летний главный тренер сборной России по BMX Павел Костюков.

Выше радуги. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Вышло учебно-методическое пособие для тренерского штаба беймиксеров

Два года назад Костюков в разговоре с «Реальным временем» говорил о необходимости написания учебно-методического пособия для тренерского штаба беймиксеров.

— За прошедшие два года мы создали учебник, который уже успел претерпеть две редакции после внесенных дополнений. Буквально сегодня мне задавали вопрос об этом методическом пособии, которое дает рекомендации для начинающих заниматься нашей дисциплиной.



Российский велоспорт в текущем году «прописался» в Татарстане. В начале июля в Иннополисе прошли старты шоссейников, на которых хозяева соревнований выступали в качестве зрителей. Самым любопытным был факт заявки на групповую гонку единственной представительницы Татарстана Татьяны Паниной. На 114-километровой дистанции было 46 участниц, ровно половина из которых не финишировала. Панина же даже не стартовала. Мастеру спорта международного класса идет 57-й год. В отличие от чемпионки мира из Челнов Надежды Кибардиной она родилась в Москве, выступала за сборные России и Белоруссии, а в Татарстан переехала только 11 лет назад, начав работать тренером в поселке Карабаш.

У мужчин в индивидуальной гонке наследников Ильнура Закарина и Александра Беспалова не нашлось. Может быть, потому, что Ильнур Закарин стал практически легендой профессионального велоспорта, задав слишком высокую планку. Сейчас он возглавил региональную федерацию, входит в президиум всероссийской организации и работает по подготовке чуть припоздавшей смены.



Ирек Ризаев (слева) спасается от солнца под зонтиком. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Мы уже пропустили две Олимпиады в Лос-Анджелесе

По-настоящему стартовавшими татарстанцами были только разделочники, лучшая из которых Дарья Кичигина пришла 25-й на дистанции в 25 км, и Лев Акимов, финишировавший 41-м на 35-километровой дистанции.

Итогом общения с Костюковым было определенное понимание тенденций в виде спорта, который обусловлен одной из наиболее тяжелых логистических схем в современном спорте. Пожалуй, только современные яхтсмены, гребцы и конники сталкиваются с подобными сложностями при транспортировке багажа, как велосипедисты, и поэтому им требуется максимально комфортный трафик передвижения на старт. Сейчас с этим примерно такие же сложности, как 70 лет назад, когда футболисты Южной Кореи для того, чтобы попасть на чемпионат мира в Швейцарию 1954 года, были вынуждены заезжать в советскую Читу. Если проводить исторические параллели, то российским велосипедистам очень сложно добираться до стартов, но в международной и европейской федерациях сложилось такое отношение, при котором им не вставляют палки в колеса. Будь иначе, можно было бы уже сейчас махнуть рукой на третью Олимпиаду в Лос-Анджелесе, две из которых мы пропустили: в 1932 году, поскольку тогда СССР не был членом МОК, и в 1984 году из-за бойкота.



Костюков относительно олимпийских перспектив был настроен позитивно и еще более оптимистично — в плане развития своей любимой дисциплины. В том числе потому, что татарстанская площадка «Урам» получила достойного конкурента на Урале — в городе Богданович Свердловской области, где беймиксеры снова встретятся все вместе уже на стартах Спартакиады. Только пятеро сильнейших вначале отсоревнуются в США, затем трое из них — на чемпионате Европы в Германии, и затем все вместе определят сильнейших по итогам Спартакиады России.

1 / 21 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов