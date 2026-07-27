На капремонт РКБ в Татарстане выделят еще 1,7 млрд рублей

Таким образом, общий объем финансирования составил 3,5 млрд рублей

Фото: Людмила Губаева

На капремонт Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана из бюджета республики выделили еще 1,76 миллиарда рублей. Контракт заключили 21 июля. При этом весной был подписан аналогичный договор на 1,75 миллиарда. Таким образом, общий объем финансирования составил 3,5 млрд рублей.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, сроки выполнения работ были продлены до 1 января 2029 года. Основным подрядчиком выступает компания ООО «РСС Инжиниринг», при этом до 40% работ планируется выполнить с привлечением субподрядных организаций.

Заказчик — Главстрой РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют перенести «цифровой опыт» РКБ на крупные больницы.

Никита Егоров