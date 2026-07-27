В Казани на пару месяцев перекроют проезд на участке улиц Шишкина — Майской

Решение связано с проведением работ по размещению тепловой трассы

Фото: Мария Зверева

В Казани на два месяца ограничат движение транспорта на участке от улицы Шишкина до улицы Майской. Такое решение связано с проведением работ по размещению тепловой трассы, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что в период с 10 августа по 10 октября проезд на этом участке — от улицы Шишкина до дома №1а по улице Майской — будет закрыт.

Ранее сообщалось, что движение на участке дороги Алексеевское — Билярск закроют почти на два месяца.

Никита Егоров