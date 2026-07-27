В Казани на пару месяцев перекроют проезд на участке улиц Шишкина — Майской
Решение связано с проведением работ по размещению тепловой трассы
В Казани на два месяца ограничат движение транспорта на участке от улицы Шишкина до улицы Майской. Такое решение связано с проведением работ по размещению тепловой трассы, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Отмечается, что в период с 10 августа по 10 октября проезд на этом участке — от улицы Шишкина до дома №1а по улице Майской — будет закрыт.
Ранее сообщалось, что движение на участке дороги Алексеевское — Билярск закроют почти на два месяца.
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