Сегодня в Татарстане температура составит до +31 градуса

Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально град

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, с порывами до 14 м/с, местами шквалистые усиления до 18—23 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов, в восточных районах — до +31 градуса.

Галия Гарифуллина