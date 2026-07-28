Сегодня в Татарстане температура составит до +31 градуса
Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, с порывами до 14 м/с, местами шквалистые усиления до 18—23 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов, в восточных районах — до +31 градуса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».