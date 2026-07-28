Перерасчет пенсий, новые квитанции ЖКХ и уведомления о налогах через «Госуслуги»

Новые законы и правила, вступающие в силу с 1 августа 2026 года

Фото: Реальное время

Пенсии работающим пенсионерам и накопительные выплаты с 1 августа вырастут. Самозанятые — участники эксперимента смогут получить первые выплаты по больничному. Уведомления об уплате имущественных налогов будут автоматически приходить на «Госуслуги» пользователям с подтвержденной учетной записью. Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве, вступающих в силу в последний месяц лета, — в материале «Реального времени».

Новые квитанции ЖКХ

С августа собственники жилья получат квитанции за услуги ЖКХ нового образца. Изменения в платежных документах обусловлены реформой, вступившей в силу с 1 июля: строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» теперь будут разделены для повышения прозрачности начислений.

Кроме того, вводится единый регламент оплаты — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Управляющие компании (УК) обязаны доставлять платежные документы жильцам не позднее 5-го числа.

Также закреплено требование об автоматическом перерасчете. Если зимой происходит аварийное отключение отопления или горячего водоснабжения, УК обязана самостоятельно исключить из счета период непредоставления услуг без заявлений от собственников.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Перерасчет пенсий

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) в беззаявительном порядке сделает перерасчет страховой части пенсии для граждан, продолжающих трудовую деятельность. Основанием для этого послужат пенсионные баллы, накопленные за предыдущий рабочий год. Однако существует законодательное ограничение: прибавка не может превысить стоимость трех индивидуальных коэффициентов, даже если по факту пенсионер заработал больше.

Кроме того, с 1 августа СФР автоматически увеличит выплаты из средств пенсионных накоплений. Для граждан, чьими сбережениями управляет непосредственно Социальный фонд, рост составит 17,3%. Повышение затронет и другие категории получателей. Участники государственной программы софинансирования, родители, направившие материнский капитал на формирование пенсии, а также те, кто делал взносы самостоятельно вне программ господдержки, получат прибавку в размере 19,3%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо плановых августовских перерасчетов, повышение затронет еще две социальные группы пенсионеров:

Пожилые люди старше 80 лет. Граждане, отметившие 80-летний юбилей в июле, с августа получают бессрочное удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее размер достигнет 19 169,38 рубля. Процедура проходит без подачи заявлений.

Инвалиды I группы. Если первая группа инвалидности была установлена пенсионеру в июле текущего года, ему пересчитают фиксированную выплату в двойном размере. Новая сумма будет начисляться со дня официального установления инвалидности.

Стоит учитывать, что право на двойную фиксированную выплату имеют только получатели именно страховой пенсии.

Первые выплаты по больничным для самозанятых

В августе первые денежные компенсации по листам нетрудоспособности получат плательщики налога на профессиональный доход (НПД), добровольно вступившие в программу страхования. Возможность перечислять взносы в Социальный фонд России открылась для них с января 2026 года согласно новому закону №456-ФЗ.

Важно учитывать, что НПД применяют не только физические лица — самозанятые, но и часть индивидуальных предпринимателей. При этом у ИП есть выбор: присоединиться к эксперименту или остаться в рамках стандартного социального страхования по ФЗ-255.

Право на оплату больничного листа возникает через шесть месяцев после уплаты полного годового взноса либо при условии непрерывного перечисления ежемесячных платежей. Отсчет срока начинается с месяца, следующего за датой регистрации в программе.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Участник эксперимента самостоятельно определяет желаемую сумму страхового покрытия на календарный год. В 2026 году доступны два варианта:

Базовый — 35 000 руб.;

Расширенный — 50 000 руб.

Размер ежемесячного платежа рассчитывается по ставке 3,84% от выбранной суммы: взнос составит от 1 344 до 1 920 руб. в месяц.

Стоит учесть, что указанные лимиты актуальны для 2026 года. В дальнейшем эти пороги будут ежегодно пересчитываться пропорционально росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). Оплачивать страховку можно равными долями каждый месяц или внести всю годовую сумму единовременно авансом.

Налоговые уведомления через «Госуслуги»

С 1 августа 2026 года вступает в силу новый регламент информирования граждан о начисленных налогах. Основанием для нововведений послужил Федеральный закон от 28 ноября 2025 года №425-ФЗ.

Ключевое новшество: пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), налоговые уведомления начнут автоматически направляться в личный кабинет. Главное отличие нового механизма — отмена необходимости давать предварительное согласие на получение документов в электронном виде. Если ранее электронное взаимодействие требовало явного подтверждения со стороны гражданина, то теперь размещение уведомлений на «Госуслугах» станет стандартным каналом доставки для всех зарегистрированных лиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для пользователей личного кабинета на сайте ФНС России сохраняется прежний порядок взаимодействия. Важно понимать, что появление нового канала через «Госуслуги» не отменяет уже существующий сервис налоговой службы — это два параллельных электронных канала.

Те, кто не зарегистрирован ни на «Госуслугах», ни в личном кабинете налогоплательщика, по-прежнему будут получать бумажные квитанции почтовыми отправлениями.

Независимо от выбранного основного способа получения (электронного или почтой), за каждым гражданином закреплено право запросить документ на физическом носителе. Для этого необходимо лично обратиться в любую инспекцию Федеральной налоговой службы или многофункциональный центр (МФЦ). Налоговый орган обязан выдать уведомление под расписку в течение пяти рабочих дней.

Усиление контроля за операторами сервисов рассрочки

С 1 августа 2026 года вступает в силу формализованная процедура вывода операторов сервисов рассрочки из соответствующего реестра. Правовой основой для этого служит указание Банка России. Введение строгого порядка необходимо для защиты прав потребителей. Механизм гарантирует, что прекращение деятельности компании не оставит клиентов с невыполненными обязательствами. При добровольном выходе из реестра оператор обязан документально подтвердить отсутствие долгов перед пользователями по договорам рассрочки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Продолжение эксперимента по учету поступлений при назначении детских пособий

С 1 августа 2026 года в России начнется второй, переходный этап эксперимента по анализу банковских поступлений семей при оформлении единого пособия на ребенка. Главная цель этого периода — протестировать новый механизм сбора данных о движении средств по счетам граждан без фактического влияния этих сведений на итоговое решение о выплате. Эксперимент призван определить целесообразность учета не только официальных доходов, но и общего объема денежных поступлений на банковские счета и вклады членов семьи при оценке права на пособие.

Государственные органы начнут получать информацию о банковских счетах заявителей и анализировать движение денежных средств. На основе этих данных будет рассчитываться общая сумма поступлений семьи за расчетный период и сопоставляться с установленными критериями нуждаемости.

Ключевая особенность этого этапа заключается в том, что результаты такого автоматического анализа носят исключительно исследовательский характер. Они не будут служить основанием для одобрения выплаты или отказа в ней; порядок принятия решений останется прежним.

Пилотный проект стартовал 1 января 2026 года и охватывает три субъекта Российской Федерации:

Московскую область;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югру;

Ямало-Ненецкий автономный округ.

В тестировании участвуют граждане, подавшие заявление на назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в период с 1 января по 31 декабря 2026 года, а также члены их семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ЕАЭС вводятся единые механизмы криптографической защиты маркировки товаров

С 1 августа 2026 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вводится единый механизм криптографической проверки средств идентификации товаров.

Внедрение унифицированного алгоритма направлено на создание общей системы защиты маркировки во всех государствах — членах ЕАЭС. Это решение продолжает курс на гармонизацию национальных требований к прослеживаемости продукции.

Для бизнеса и участников товарного оборота это означает переход к стандартизированным правилам верификации кодов маркировки на всем пространстве Союза. Новый механизм обеспечит единообразную криптографическую защиту данных, что позволит выстроить бесшовный контроль за движением товаров между странами-участницами без технических барьеров при проверке подлинности средств идентификации.

Маркировка мясной продукции в «Честном знаке»

С 1 августа 2026 года обязательной станет маркировка мясных продуктов и консервов в «Честном знаке», а с 1 октября в список войдут и колбасные изделия. Сначала производителям и импортерам придется наносить коды Data Matrix на готовые и консервированные мясные продукты, а затем вводить их в оборот через систему «Честный знак».

В первую волну (с 1 августа 2026) входят:

мясные кулинарные изделия, в том числе охлажденные;

консервированные продукты из мяса и мяса птицы;

паштеты и аналогичные продукты, включая позиции для детского питания.

Во вторую волну (с 1 октября 2026) добавляются колбасные изделия:

вареные, фаршированные и кровяные колбасы;

жареные и копченые изделия;

прочая продукция из термически обработанного мясного сырья.

Важно, что с октября крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы будут обязаны присоединиться к маркировке колбасных изделий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Продажу немаркированных остатков легпрома запретят

С 1 августа 2026 года в России вступает в силу запрет на розничную реализацию немаркированных остатков продукции легкой промышленности четвертой волны.

Требование распространяется на все каналы сбыта: несетевую и сетевую розницу, онлайн-магазины, а также продавцов на маркетплейсах. С наступлением указанной даты реализация таких товаров станет невозможной, однако их хранение на складах будет разрешено до первого декабря 2026 года для нанесения кодов системы «Честный знак». В связи с этим бизнесу необходимо заблаговременно провести инвентаризацию запасов и полностью остановить продажи немаркированной продукции.