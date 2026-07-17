В Казани продают бывшую базу «Водоканала» за полмиллиарда рублей

Эксперты говорят, что цена сделки будет выше, а лот привлечет крупных застройщиков, в том числе тех, кто уже строит дома в округе

Фото: Реальное время

Власти Казани выставили на торги имущественный комплекс бывшей базы «Водоканала» на улице Односторонка Гривки. Это крупный земельный актив вблизи правого берега Казанки и Кремлевской дамбы площадью 1,6 га, цена которого стартует от 446 млн рублей. Локация прежде всего заинтересует крупных девелоперов возможностью посадить до 50 тысяч «квадратов» жилья, а стоимость сделки может значительно превысить 1 млрд рублей, считают эксперты. Подробности — в материале «Реального времени».

Старую базу «Водоканала» пустят с молотка

Казань продолжает системно монетизировать неиспользуемые муниципальные активы. На этот раз город выставил на торги бывший имущественный комплекс «Водоканала» на улице Односторонка Гривки, д. 48. Когда-то здесь работало МУП «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений», аббревиатура которого до сих пор сохранилась на воротах. Но как сообщили в ведомстве Рустама Абдулхакова, эта база больше не находится на балансе.

— В 2026 году МУП «Водоканал» осуществил возврат в муниципальную казну имущественного комплекса, расположенного в Казани на ул. Односторонка Гривки, 48. Ранее здесь функционировал склад, материалы которого перевезли на другие объекты, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе предприятия.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Имущественный комплекс включает в себя земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:40848 и девять объектов недвижимости. Среди них — административный корпус (1 775,1 кв. м), склад (1 171,3 кв. м), здание площадью 1 075,3 кв. м, бытовой корпус (707,3 кв. м), котельная-склад (361,2 кв. м), столовая-склад (214,5 кв. м) и другие вспомогательные постройки. Но здания в аварийном состоянии и пойдут под снос, так что самое ценное в лоте — это земля площадью свыше 1,5 га в перспективной локации города, указали эксперты. Район активно развивается, по соседству на правобережье Казанки уже построены высотные дома.

При этом начальная цена лота выглядит скромной — 446,3 млн рублей с учетом НДС. С учетом площади участка (1,6 га), город предлагает приобрести землю примерно за 2,8 млн рублей за сотку. Торги пройдут 18 сентября на площадке Агентства по госзаказу РТ. Заявки принимают до 8 сентября, участников определят 15 сентября.

Цена сделки «может быть существенно выше 1 млрд рублей»

Ценность имущественного комплекса на Односторонке Гривки формирует земельный участок, коммуникации или выданные техусловия по присоединению к ним, а также разрешенные виды использования территории, отметил генеральный директор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

— Наибольший интерес данный лот вызовет у девелоперских компаний. Ярким примером возможной посадки на земельном участке будет квартальная застройка многоэтажными жилыми домами. Высотность, предполагаю, будет сопоставима с расположенным рядом ЖК «Атлантис Deluxe», — считает собеседник издания.

Стартовая стоимость лота, по его словам, безусловно сможет подняться в ходе торгов. Предельная рыночная стоимость ограничена количеством квадратных метров, которые можно построить на участке, а также требованием социальной нагрузки в виде детских садов, школ и других объектов инфраструктуры, пояснил эксперт.

— Предполагаю, что речь может идти о 40—50 тыс. кв. м жилья. Диапазон оценки в ходе последних сделок составляет от 45 тыс. руб. до 70 тыс. руб. за кв. м и выше в зависимости от местоположения, таким образом, стоимость может быть существенно выше 1 млрд рублей. Важно понимать, что это оценка предварительная и сильно зависит от степени проработки вопросов для получения впоследствии разрешений на строительство и технических условий, — указал Юрий Чикиров.

«Федеральные девелоперы могли бы рассматривать и более высокую планку»

Заявленная начальная цена лота выглядит заниженной, считает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин. В сравнение приводит аналогичные по объему площадки, которые уходили в Казани с торгов за 1-2 млрд рублей для реализации крупных жилых комплексов.

скриншот эскизов проекта

В этом же диапазоне, к примеру, приобрела у города участок группа ПИК рядом с зоопарком на ул. Хади Такташ — 911 млн рублей, или 3,6 млн рублей за сотку. За лот на Чуйкова, 6 — еще одна бывшая база МУП, но уже Горводзеленхоза — город просил 532 млн рублей, или 2,7 млн рублей за сотку. В итоге землю выкупила ФСК.

— Рыночная стоимость земли на Односторонке Гривки, на мой взгляд, должна составлять минимум 1,5-2 млн рублей за сотку. С учетом того, что локация позволяет строить высотные здания, федеральные девелоперы могли бы рассматривать и более высокую планку — до 3 млн рублей за сотку. При наличии конкуренции на торгах стартовая цена, вероятно, будет существенно превышена, а итоговая стоимость участка окажется ближе к названным ориентирам, — считает эксперт.

По его словам, при текущей стоимости в торги охотно включился бы любой застройщик — как федеральный, так и региональный. Сейчас минимальная стоимость земли под промышленное использование в Казани составляет порядка 1 млн рублей за сотку. Если же рассматривать потенциал перевода участка под многоквартирное строительство, цена может вырасти до 1,5–3 млн.

— По аналогии с другими крупными проектами на сопоставимой площади около 1,5 га размещается порядка 5-6 высотных корпусов. Таким образом, на территории бывшей базы «Водоканала» можно возвести полноценный жилой комплекс. Конкретный объем застройки будет зависеть от класса жилья и параметров проекта, которые определит застройщик. В целом на участке реально разместить не менее 4-6 многоквартирных домов, поэтому лот будет интересен девелоперам, — считает Рустем Сафин.

«Классное место, и, скорее всего, купит СМУ-88»

Продажа базы «Водоканала» вписывается в общую тенденцию реализации городских активов в Казани. В последние годы на рынке фиксируется устойчивый спрос на земельные участки и имущественные комплексы, пригодные для редевелопмента. Что касается предстоящих торгов, эксперты рынка недвижимости указали, что к территории присматривается местный игрок:

— Классное место, и, скорее всего, купит СМУ-88, который уже построил там рядом на Шоссейной свой жилой комплекс.



— Компания уже осваивает ряд участков в этом районе. Один приобрела рядом с ТЦ «Метро» на Вахитова, другой — на Гривской, рядом со своим проектом. Так что там уже формируется отдельный жилой квартал.

В самой девелоперской компании «Реальному времени» подтвердили интерес к этой локации и представленному лоту. Возможно, в борьбу за участок включатся и другие участники рынка. Перспектива реализовать проект в развитом районе Казани, с готовой инфраструктурой и потенциалом для редевелопмента делают площадку привлекательной для широкого круга инвесторов, отмечают в отрасли.

Основанием для продажи базы на Односторонке Гривки послужил приказ председателя КЗИО от 10 июля в рамках прогнозного плана приватизации муниципальной собственности Казани на 2026—2028 годы. Согласно ему, город хочет пустить с молотка еще два объекта — это тепловой пункт на Лаврентьева, 16а за 10,6 млн рублей и двухэтажный дом 1912 года постройки на Патриса Лумумбы, 30 — за 39,4 млн рублей. Судьба последнего неоднократно менялась: сначала его, как аварийный, хотели снести, затем решили восстановить, найдя признаки объекта культурного наследия. Но этот статус дом так и не получил.