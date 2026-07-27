Путин присвоил 430-му полку звание гвардейского
Полк участвовал в боях за Угледар
Президент Владимир Путин присвоил 430-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
— За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, — сказано в документе.
Полк участвовал в боях за Угледар, а затем продвигался в направлении Великой Новоселки и Днепропетровской области.
Ранее российские военные продвинулись к западной границе ДНР и вели наступление под Днепропетровском.
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