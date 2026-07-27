Путин присвоил 430-му полку звание гвардейского

Полк участвовал в боях за Угледар

Фото: Айдар Раманкулов

Президент Владимир Путин присвоил 430-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

— За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, — сказано в документе.

Полк участвовал в боях за Угледар, а затем продвигался в направлении Великой Новоселки и Днепропетровской области.

Ранее российские военные продвинулись к западной границе ДНР и вели наступление под Днепропетровском.

Вадим Вахрушев