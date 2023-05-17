Итоги дня: продление зерновой сделки, чемпионство УНИКСа, задержание чиновника из Альметьевска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 мая:
- В столицу Татарстана прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Планируется, что он примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Также он встретился с раисом республики Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота. Вместе с этим раис республики сообщил, что Татарстан заинтересован в расширении присутствия своих компаний в этой стране.
- Также в Казань прилетел заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ахмад Кавеса Сенгендо. Он также встретился с раисом Татарстана, обсудив с ним исламский банк развития, центр исламской истории, искусства и культуры «ИРСИКА», молодежный форум ОИС и др. Кроме него с главой республики пообщались губернатор провинции Хеврон (Палестина) Джибрин Ильяс Абедом Аль-Бакри, а также министр юстиции, исламских вопросов и благотворительных фондов Бахрейна Нуаф Бин Мохаммад Аль-Маауда.
- В агропромышленном парке «Казань» открылась выставка халяль-продукции Russia Halal Мarket. В ней принял участие Рустам Минниханов, который заявил, что сегодня практически во всех сферах экономики активно развивается халяль-индустрия. Например, в Татарстане насчитывается более 100 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль, которые активно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.
- В столице Татарстана во время проведения 18 и 19 мая Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» ограничат работу сервисов проката электросамокатов и велосипедов. Отметим, что данное решение распространяется и на их парковку.
- В рамках Международного форума в городе прошла панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». На ней по видеосвязи выступил и первый президент Татарстана, Государственный Советник республики, председатель республиканского фонда «Возрождение» и посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Он рассказал, как регион восстанавливал древние памятники мусульманской и православной цивилизаций.
- Генеральная прокуратура России также примет участие в форуме. Она направит в Казань свою делегацию, которую возглавит заместитель главы ведомства Петр Городов. Он выступит на тематической сессии «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах Организации исламского сотрудничества».
- Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. Пилотный проект планируют реализовать по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, который включает в себя трассу М-12. Разработкой концепции займется правительство страны.
- Казанский баскетбольный клуб УНИКС впервые выиграл золото чемпионата России, обыграв в финале «Локомотив-Кубань» из Краснодара с общим счетом в серии 4:1. Матч прошел на домашней арене «Баскет-холла» и стал подарком к 25-летию президентства в клубе Евгения Богачева. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране безработица сохраняется на низком уровне — 3,5—3,6%. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за 2022 год зарплаты россиян в реальном выражении увеличились на 3%.
- Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных, закон о котором приняли весной 2023 года, заработает к осеннему призыву. Напомним, о том, что такой сервис хотят запустить, он говорил еще в прошлом месяце.
- Священный Синод РПЦ утвердил «молебное пение по случаю поиска работы». В тексте молитвы содержится просьба к Богу дать обратившемуся благое и полезное дело, с помощью которого он может получить достойные плоды.
- Сотрудники ФСБ заподозрили чиновника исполкома Альметьевского района Татарстана Дамира Хабибуллина в превышении полномочий и аферах. По версии силовиков, почти год он получал деньги с местных коммерсантов под видом сбора помощи бойцам в зоне СВО. Однако деньги поступали на его личную карту и до благотворительного фонда попросту не доходили. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В текущем году на территории Татарстана планируют построить 350 новых базовых станций. Еще 750 будут модернизированы. Стоит отметить, что приоритет будет отдаваться населенным пунктам и территориям, в которых ожидается большой туристический поток, а также дачным массивам и жилым комплексам. С полным списком мест можно ознакомиться здесь.
- Власти Татарстана утвердили план адаптации к изменениям климата на территории республики. Согласно ему, в регионе планируется создать эффективную систему размещения, переработки и утилизации отходов, а также разработать инструменты, стимулирующие предприятия к внедрению экологически чистых технологий.
- Вместе с этим в плане сообщается, что к 2050-м годам в Татарстане температуры воздуха в летний сезон могут вырасти на 2,5—3,5 градуса, а в зимний период — на 3—5%. Кроме того, с 2010 по 2021 год в республике, по данным УГМС региона, зарегистрировали 214 опасных метеорологических явлений, в среднем около 18 случаев в год.
- Также кабмин Татарстана утвердил численность и состав коллегии Госкомитета по туризму. Ее возглавил председатель ведомства Сергей Иванов. Кроме того, в нее вошли 12 человек — это зампредседателя ведомства Айгуль Балахонцева, замминистра образования и науки Алсу Асадуллина, помощник раиса Олеся Балтусова и др.
- В 2023—2025 годах на содержание внутренних водных судоходных путей и подходов к причалам общего пользования Татарстан будет выделять по 20 млрд рублей ежегодно. Стоит отметить, что содержание внутренних водных судоходных путей вошло в число приоритетных адаптационных мероприятий в транспортном комплексе.
- За этот же период на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в сфере ЖКХ в республике будут направлять 7 млрд рублей. С помощью этого мероприятия татарстанские власти намерены повысить надежность системы коммунального теплоснабжения.
- Глава Центризбиркома Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года. Напомним, единый день голосования в этом году состоится 10 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму.
- Против дочерней компании «Татфлота» — ООО «Торговый дом «Татфлот» — намерены возбудить производство по делу о банкротстве. С заявлением выступило Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану с оговоркой — о применении положений о несостоятельности отсутствующего должника. Требования УФНС к фирме составляют 5,4 млн рублей. Судебное заседание назначили на 27 июня. Детали — в материале «Реального времени».
- «Аэрофлот» выступил с инициативой об изменении пассажирского салона самолета Ту-214, которые производят в Казани. Компания просила увеличить объем багажных полок, установить на креслах бизнес-класса под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, а также привести аварийно-спасательное оборудование в соответствии с западным оборудованием.
- Руководитель ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что во время контрольных проверок в 2022 году ведомство исключило более 3,58 млрд рублей необоснованных затрат в региональных тарифах на услуги ЖКХ. Глава ФАС считает выявленные масштабы завышения тарифов внушительными. Вместе с этим за руку поймали 42 местные организации, чьи тарифы были утверждены регуляторами. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кроме того, Шаскольский заявил, что механизм параллельного импорта следует вводить для всех категорий товаров. По его словам, речь идет исключительно о легально приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены.
- ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявила в 44 российских регионах 165 подпольных оружейников. Отмечается, что из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты, ПЗРК «Игла», противопехотные мины, гранаты и ракеты.
- Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен со своей должности. Уточняется, что одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». Позднее в Роспотребнадзоре подтвердили эту новость, отметив, что основанием для такого решения стало нарушение закона «О противодействии коррупции».
- Новым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана с 18 мая станет Алмаз Тугушев. Приказ об этом был подписан сегодня. Отмечается, что он уже работал в министерстве с 2018 по 2020 год — был начальником отдела координации и планирования, потом руководил отделом госзаказа и конкурсных торгов.
- Казанцы стали одними из самых активных пользователей Telegram в 2023 году. Согласно данным TG Stat, в столице Татарстана живут 1,59% пользователей сервиса. Выше показатель только у Москвы (31,33%), Санкт-Петербурга (12,59%), Екатеринбурга (2,49%), Новосибирска (2,14%) и Краснодара (1,98%).
- В прошлом году иностранных агентов в России штрафовали почти втрое чаще, чем в 2021-м, а сумма штрафов выросла в 60 раз, до 228,6 млн рублей. Так, в 2022-м в реестр было включено 188 человек против 108 годом ранее. Отмечается, что такой рост связан с дискредитацией российской внутренней и внешней политики в связи с событиями на Украине.
- Россия и Индонезия планируют возобновить прямое авиасообщение между странами. Уточняется, что в настоящее время на Бали находится более 40 тысяч наших соотечественников, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.
- Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук посетила индустриальный парк «М-7 Шали» в Пестречинском районе Татарстана. Она сообщила, что маркетплейс рассматривает возможность строительства нового распределительного центра на этой площадке. Стоит отметить, что расположение на пересечении двух федеральных трасс М-7 и М-12 позволит сократить время в пути до Москвы практически в два раза.
- Банковское обслуживание посольства Финляндии в Москве ограничили в качестве ответной меры. Как рассказали представители российской дипмиссии в Хельсинках, отечественным послам сейчас оставлена возможность пользоваться только одним банком Nordea. На основании принципа взаимности финскому посольству предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ.
Ключевые события 448-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается на 60 дней. По его словам, данное решение стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины. Также он добавил, что Турция будет прилагать все усилия для ее полного выполнения.
- В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет, состоящих в браке с участниками СВО. Из-за того, что мужья находятся в зоне спецоперации, женщины вынуждены пересматривать свои планы. Из-за повышенной нагрузки им приходится больше времени уделять детям, а не заниматься обучением, отметили парламентарии.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не исключает вероятность включения России в список стран — спонсоров терроризма. Напомним, полномочия по наименованию государств таким названием принадлежат госдепу. Ранее Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую к такому решению в отношении России.
- Как сообщает Минобороны России, ночью Вооруженными силами страны был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Все цели удара достигнуты, а назначенный объект поражен.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Ольшана, Петропавловка и Масютовка. За сутки потери украинских войск составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами Артемовска. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Общие потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки на данных направлениях потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе города Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 427 самолетов, 233 вертолета, 4 197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9 206 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 267 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономика Татарстан
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